手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」，於今日（26日）下午2時左右，有用戶反映訊號突然中斷，數碼通於下午近3時確認部份地區的網絡服務不穩定。數碼通今晚（26日）表示，服務已全面恢復正常，並就事件向顧客致歉。經初步調查，已排除涉及網絡保安事故，工程團隊正全面檢視及跟進，確保網絡持續穩定運作。



手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」，於今日（26日）下午2時左右，有用戶反映訊號突然中斷。（資料圖片/區慶威攝）

下午2時半，不少網民在社交平台Threads發文查詢網絡狀況，其中有網民發帖問道：「SmarTone 係咪死咗？」，不少受影響網民紛紛湧入留言討論斷線情況。從用戶提供的手機截圖可見，在今日下午3時02分，涉事手機右上角的流動網絡訊號欄出現感嘆號，並顯示「沒有服務」，用戶在流動網絡中斷期間需依賴連接Wi-Fi才能維持上網功能。

讀者提供圖片所見，旺角門市一度有廿多名用戶輪候查問。（讀者圖片）

有讀者向《香港01》提供片段，網絡失靈期間，即大約下午3時左右，有約20多名用戶到旺角西洋菜街數碼通門市，輪籌查詢。門市情況未見混亂，職員逐一為用戶處理。

數碼通晚上表示，就今天下午短暫出現的服務不穩定情況，為客戶帶來不便，深表歉意。經初步調查，已排除事件涉及網絡保安事故。工程團隊正進行全面檢視及跟進，以確保網絡持續穩定運作。