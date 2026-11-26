手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」，於今日（26日）下午2時左右，有用戶反映訊號突然中斷。數碼通於下午近3時，確認部份地區的網絡服務出現不穩定情況，直至下午3時45分再發布更新，指早前受影響的網絡服務現已陸續恢復正常。數碼通指，如客戶仍未能正常使用服務，建議重新啟動手機，或開啟並關閉飛行模式。公司再次為事件造成的不便致歉。



香港01記者於下午3時半到達旺角門市，用戶人潮已經散去。(羅日昇攝)

有讀者向《香港01》提供片段，可見網絡失靈期間，即大約下午3時左右，有大約20多名用戶到旺角西洋菜街數碼通門市，輪籌查詢。門市情況未見混亂，職員逐一為用戶處理。

《香港01》記者於下午3時半左右抵達旺角門市，發現人潮已經散去，當時記者電話所用的數碼通網絡亦已恢復正常。

讀者提供圖片所見，旺角門市一度有廿多名用戶輪候查問。(讀者圖片)

用戶黃小姐表示，自己使用數碼通網絡三四年，未試過類似的「死機」情況。她指，自己的電話未能連接網絡大約10分鐘左右，影響不大：「我以為我自己手機問題囉」，可幸未幾訊號已恢復。被問及網絡供應商有否責任等，黃小姐認為「技術上可能要注意下囉。」

另一名用戶葉先生指，自己打算取籌查問，但等候期間電話訊號已經恢復。他認為事件對自己影響不大「因為我淨係睇嗰啲 YouTube 㗎嘛」。故障期間，他與妻子正在用膳，妻子用其他網絡供應商，但仍有訊號正常使用，故相信是數碼通本身出事。他續指，不會因此而投訴數碼通。