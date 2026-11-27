手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」周四（26日）下午2時30分左右突然斷網。數碼通今日（27日）再就事件致歉，並指為感謝客戶體諒，SmarTone將向所有數碼通及自由鳥月費計劃客戶，提供額外10GB本地數據，客戶毋須申請，相關數據將於下一個賬單月自動存入其賬戶。



手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」周四（26日）下午2時30左右突然斷網。（ 資料圖片/羅日昇攝）

提供額外一次性10GB本地數據 毋須申請

數碼通今日再就昨日出現的服務不穩定情況，向所有受影響客戶致以誠摯歉意，並宣布為感謝客戶的體諒，將向所有數碼通及自由鳥月費計劃客戶，提供額外一次性10GB本地數據 。客戶毋須申請，合資格的SmarTone及自由鳥月費計劃客戶，相關數據將於下一個賬單月自動存入其賬戶。

數碼通指：續密切監察網絡運作及強化穩定性

數碼通指，具體安排及有效期以相關條款為準，如客戶有任何疑問，可與客戶服務部聯絡。數碼通指，工程團隊已立即進行全面檢視及跟進，並持續密切監察網絡運作及強化穩定性，致力防止同類事件再次發生。

手提電話流動網絡供應商「SmarTone 數碼通」，11月26日下午2時左右，有用戶反映訊號突然中斷。（資料圖片/區慶威攝）

昨日下午2時半，不少網民在社交平台Threads發文查詢網絡狀況，其中有網民發帖問道：「SmarTone 係咪死咗？」，不少受影響網民紛紛湧入留言討論斷線情況。從用戶提供的手機截圖可見，在昨日下午3時02分，涉事手機右上角的流動網絡訊號欄出現感嘆號，並顯示「沒有服務」，用戶在流動網絡中斷期間需依賴連接Wi-Fi才能維持上網功能。

讀者提供圖片所見，旺角門市一度有廿多名用戶輪候查問。（讀者圖片）

直至下午3時45分，數碼通指早前受影響的網絡服務現已陸續恢復正常。數碼通指，如客戶仍未能正常使用服務，建議重新啟動手機，或開啟並關閉飛行模式，並再次為事件造成的不便致歉。