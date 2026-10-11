單車節｜路線首加入中九龍繞道　李慧詩笑言已退役「有點辛苦」

旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」今日（11日）舉行，「打頭陣」的56公里組凌晨5時多起步，路線涵蓋「五隧三橋」，新開放的中九龍繞道首次獲納入其中；整個賽事吸引超過6,000人參與。參加56公里組的「牛下女車神」李慧詩笑言自己已是退役運動員，所以駛到中九龍繞道的上坡路段時有點辛苦；但今年不大風，所以在橋上的路段踏得很順利。她又指，今年活動起終點遷往西九文化區，令活動更添嘉年華氣氛。



香港單車節今日（11日）舉行，清晨五點多，56公里組別率先起步。

香港單車節」今日（11日）舉行，清晨五點多，56公里組別率先起步。（湯致遠攝）

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56公里組涵蓋「五隧三橋」 首加入中九龍繞道

56公里組的路線涵蓋「五隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋等昂船洲大橋和中九龍繞道。項目於凌晨5時多、天還未亮便起步，有不少車手狀甚輕鬆。不過賽前發生一段小插曲，有車手因在單車上貼上「香港」字樣貼紙，而被警察問話。

李慧詩（右）認為，起點和終點遷至西九更添嘉年華氣氛。（洪戩昊攝）

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李慧詩：起點終點遷至西九更添嘉年華氣氛

上午6時多，陸續有車手衝線，「牛下女車神」李慧詩是其中之一。她表示，今年不大風，所以在橋上的路段踏得很順利；而即使路線有不少「U turn」，工作人員也有清晰指示。與去年比較，她認為今年多了專業選手。至於起點和終點也遷至西九文化區，她認為該處本身是休憩用地，現場又有食物車等，令活動更添嘉年華氣氛。

第一次參加單車節的場地單車港隊成員張高森（右）指，香港較少類似的大型活動，認為相當有氣氛。（洪戩昊攝）

場地單車手初體驗單車節 認為相當有氣氛

第一次參加單車節的場地單車港隊成員張高森指，香港較少類似的大型活動；加上要在天未亮時便出發，認為相當有氣氛。今年在場地單車世錦賽計分賽青年組獲得第21名的他亦表示，難忘在南昌站附近看到的粉紅色日出，而道路的掉頭位置指示清晰，令參加者安全有保障。

黃先生今日凌晨2時便起床準備。（洪戩昊攝）

有市民凌晨2時起床準備

黃先生則已參加過數屆，今日凌晨2時便起床準備，期望早點到場可以成為第一批起步的選手。他今日駕車到場，車子停在高鐵站，再推單車到西九文化區預備，他形容過程十分順利，至於天氣更是他參加過這麼多次以來最好的一屆。