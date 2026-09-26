中九龍繞道｜九龍灣段工程年內完成　來往將軍澳至油麻地僅12分鐘

中九龍繞道（油麻地段）去年12月開通。運輸及物流局陳美寶今日（26日）發表網誌稱，預計中九龍繞道（九龍灣段）工程能在今年內完成。屆時，中九龍繞道（九龍灣段）將會東連將軍澳 — 藍田隧道，西接中九龍繞道（油麻地段），貫通整條6號幹線。



文章提及，6號幹線全線通車後，繁忙時段往來將軍澳市中心至油麻地的行車時間預計將由6號幹線興建前約65分鐘，大幅減至僅約12分鐘。



6號幹線全線通車後，繁忙時段往來將軍澳市中心至油麻地的行車時間預計將由6號幹線興建前約65分鐘，大幅減至約12分鐘。（網誌相片）

中九龍繞道（油麻地段）去年12月開通。（資料圖片/梁鵬威攝）

全長12.5公里 九龍灣段長3.4公里

陳美寶在網誌表示，6號幹線全長12.5公里，開通後將會以一條主幹道，連繫油麻地、啟德、將軍澳多個核心地段，並在啟德和藍田設有交通交匯處。其中中九龍繞道（九龍灣段）長3.4公里。

6號幹線全線通車後，繁忙時段往來將軍澳市中心及油麻地的行車時間預計將由6號幹線興建前約65分鐘，大幅減至約12分鐘。

6號幹線全線通車後，繁忙時段往來將軍澳市中心及油麻地的行車時間預計將由6號幹線興建前約65分鐘，大幅減至約12分鐘。（網誌相片）

20條專營巴士路線使用6號幹線

文章提及，運輸署已與專營巴士營辦商緊密協調，於6號幹線通車後，總計會有20條專營巴士路線使用該幹線，為市民提供更快捷的交通連接，方便往返東九龍、西九龍及荃灣等地區，預期可有效節省出行時間。

運輸及物流局陳美寶今日（26日）發表網誌稱，預計中九龍繞道（九龍灣段）工程能在今年內完成。（網誌相片）

完工後臨時豎井改建為停車場 引入自動泊車系統

陳美寶又指，得悉路政署計劃將為配合中九龍繞道（油麻地段）工程而興建的臨時豎井「轉型」為自動泊車系統。該臨時豎井位於上海街與甘肅街交界，在完成它的「使命」後，路政署團隊正積極籌備將豎井空間改建為公眾停車場，並引入自動泊車系統，提高空間使用效率和泊車密度，增加區內泊車位供應。

中九龍繞道（油麻地段）去年12月開通。（資料圖片/梁鵬威攝）

採用交通管制及監察系統

文章指，中九龍繞道（九龍灣段）與所有行車隧道一樣，同樣採用「交通管制及監察系統」，透過閉路電視、自動事故探測器、行車線管制燈號、可變速度限制標誌及可變信息標誌等，使交通及事故管理上能效率與成效並駕。

她表示，局方已為中九龍繞道（九龍灣段）制定過百個交通預案，包括165個涵蓋整條6號幹線制定的交通預案，及另外70個特別為中九龍繞道（九龍灣段）制定的專屬交通預案，務求出現事故時能第一時間處理及通知沿路駕駛者。