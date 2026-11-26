香港賽馬會六合彩將於 2026年11月28日（星期六）晚上9時30分舉行攪珠（晚上9時15分截止售票），上期「幸運二金多寶」頭獎懸空、高達 7,552.9 萬港元巨額多寶滾存累積，今期估計頭獎基金若以 10 元一注獨中，彩金將高達 1.02 億港元！

為預留更充裕時間讓市民投注，原定於 11 月 26 日（星期四）的攪珠將會暫停一次。面對高達 1.02 億元的年度超級彩池，本文將交由AI透過組合數學與區間對沖演算法，重新建構3套百元內的低成本高覆蓋率投注策略。



溫馨提示：切勿沉迷賭博

六合彩歸根究底是獨立的機率事件，歷次攪珠結果彼此互不影響。文中所整理的統計規律，純粹為增添下注時的樂趣與話題，絕非必勝公式。請務必謹慎理智，量力而為，切勿過度投注。祝各位好運！

1億六合彩11.28周六攪珠｜AI計算3種百元內低成本高回報投注組合

「幸運二金多寶」大熱 30 、49 、24 全數落空

AI演算法校正！11.28玩「區間對沖」與冷熱配比投注法

回顧剛於 11 月 24 日舉行的第 26/124 期「幸運二金多寶」攪珠，當期攪出的 6 個正選號碼為 1、20、26、28、35、41，特別號碼為 36。 41 號屬五大長期大冷門之一，而大熱號碼 30 號、49 號與 24 號全數落空，致使頭獎落空無人中！針對 11 月 28 日的 1.02 億元攪珠，記者以AI將演算法從「單點預測」調整為「結構性對沖（Structural Hedging）」

．納入歷史長線大熱號碼：30、49、24 以及近期勢頭依然強勁的 28 號作壓艙石

．打破死板規則，允許在單一組合中出現「2+2+1+1」的區間分佈

．強制混入19、25、23、43 等長期低頻號碼



11.28 實戰心水：AI校正版三大低成本組合推薦

對於預算控制在 100 港元以內的普羅市民，盲目購買「8個字複式」（全注需 280 元，半注亦需 140 元）成本偏高。以下提供三組分別針對不同風險偏好的實戰選號方案（所有組合均支援 5 元「半注」投注，半注中頭獎亦可獲 5,100 萬港元彩金）：

方案一：十碼五對法（無膽容錯型｜全注 $100 / 半注 $50）

挑選 10 個兼顧長線大熱與斷層反彈的號碼，分成 5 組「對子」，每 3 組對子拼成 1 注單式，共下 10 注：

第 1 注：10, 13, 24, 28, 30, 49

第 2 注：19, 24, 28, 30, 43, 49

第 3 注：07, 24, 28, 30, 34, 49

第 4 注：10, 13, 19, 30, 43, 49

第 5 注：07, 10, 13, 30, 34, 49

第 6 注：07, 19, 30, 34, 43, 49

第 7 注：10, 13, 19, 24, 28, 43

第 8 注：07, 10, 13, 24, 28, 34

第 9 注：07, 19, 24, 28, 34, 43

第 10 注：07, 10, 13, 19, 34, 43

方案一：十碼五對法（無膽容錯型｜全注 $100 / 半注 $50）

方案二：兩膽六腳膽拖法（大熱強攻型｜全注$150 / 半注$75）

鎖定歷史出現次數最高、最具統計代表性的兩個號碼作「雙膽」，再配搭 6 個跨區間配腳，選擇「每注 $5（半注）」，合計 15 注共 $75 以降低門檻，中頭獎可獲一半派彩，即 5,100 萬港元。如買全注共$150，一注獨中可獲全額頭獎 1.02 億港元。

雙膽（2個）：30、49

配腳（6個）：07、13、22、24、35、43

方案二：兩膽六腳膽拖法（大熱強攻型｜半注$75）

方案三：極限冷熱對沖單式（零頭小試型｜5注全注 $50）

專攻大眾容易忽略的「大碼區（30至49號）」及上期斷區的「10頭」，故意減少 1 至 12 號（月份生日區）的比重，務求一旦中獎能提高獨贏機率。

第 1 注：13, 19, 24, 30, 43, 49

第 2 注：07, 15, 28, 34, 41, 48

第 3 注：10, 19, 25, 30, 37, 49

第 4 注：13, 22, 24, 33, 43, 45

第 5 注：11, 18, 28, 30, 44, 49

方案三：極限冷熱對沖單式（零頭小試型｜5注全注 $50）

當然，上期爆大冷，今期又可能重開熱門號碼，讀者亦可「補底」同時購買上回推薦的熱門號碼精選實戰組合，增加中獎機會，詳情可參考：

十碼五對法建議組合（10注全注 $100 / 半注 $50）

十碼五對法建議組合（10注全注 $100 / 半注 $50）

一膽九腳法（9注全注 $90 / 半注 $45）

一膽九腳法（9注全注 $90 / 半注 $45）

全餐變奏法（8注全注 $80 / 半注 $40）

全餐變奏法（8注全注 $80 / 半注 $40）

有用資訊1

歷年五大最旺號碼統計：30號攪出逾527次居首

自2002年7月4日增至49個號碼起的統計截至11月19日的最新累積紀錄，歷史五大最旺號碼排名多年來穩如磐石，依次為：

30號（攪出527次）

49號（攪出520次）

24號（攪出519次）

7號（攪出511次）

22號（攪出509次）

最冷門號碼 19號（僅攪出448次）



歷年五大最旺號碼統計：30號攪出逾527次居首

有用資訊2：

兩大幸運投注處「屯門市廣場」與「中環士丹利街」均售出48次頭獎彩票！

信不信由你，有時選中「旺」的投注處購買彩票，中頭獎的心理意頭更佳（但數學機率相同）。根據香港賽馬會（HKJC）官方最新紀錄，「屯門市廣場」與「中環士丹利街」場外投注處均以售出48次頭獎彩票的驚人紀錄，共同高居全港十大幸運投注站榜首。

如對你來說太遠，也可看看第3名起的幸運投注處有沒有就腳的地點，分別為：荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道。