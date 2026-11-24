【六合彩／金多寶／幸運二金多寶／攪珠號碼／7300萬頭獎】六合彩50周年推新玩法，今晚（24日）舉行的「幸運二金多寶」有「加碼」機制，當整體投注額達到指定門檻，馬會將增加相應金多寶金額。若以10元一注獨中，可獨攬達7,300萬元巨額彩金。馬會同晚公布，由於頭獎無人中，下期攪珠日為周六（28日），估計頭獎獨中可得1.02億元（$102,000,000）。一文看清五大最旺號碼及十大幸運投注站。



馬會將於今晚（11月24日）舉行金多寶攪珠活動，為今年第2次舉行的「幸運二金多寶」。（資料圖片）

幸運二金多寶頭獎無人中、二獎6注中

六合彩幸運二金多寶今晚（24日）攪珠，若以10港元一注獨中，估計可獨攬7,300萬元巨額彩金，總投注額為1.74億元（$174,585,844），最終頭獎無人中，二獎6注中，每注可獲獎金約114萬元（$1,140,540）；三獎190注中，每注可獲獎金9.6萬元（$96,040）。

據馬會網站顯示，截至昨午（23日）3時許的累積投注額已達6888萬元，按機制加碼門檻，金多寶增至5,500萬，以10元一注獨中，估計頭獎達7,300萬港元。（馬會網站截圖）

馬會網站亦已有相關通知，指活動成功達到第一重目標，確認估計頭獎已提升至7,300萬港元。（馬會網站截圖）

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至10月31日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現526次、519次以及517次。至於第四及第五位分別是「7號」及「22號」，出現511次及508次。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩五大冷門號碼︰19、41、25、23、43

至於最冷門號碼以「19號」攪出450次居尾，其次是「41號」，只攪出451次；第三為開出456次的「25號」，第四為攪出457次的「23號」，第五為攪出458次的「43號」。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，1994年至2026年6月30日期間，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，各攪出48次頭獎，並列十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。第四至第十名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。

▼2026年3月17日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



+ 1

▼近年六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果▼



2026年3月17日舉行六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年11月25日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年11月4日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年6月17日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

未滿18歲人士不得投注或進入可投注的地方。博彩要有節制，切勿沉迷賭博，如需尋求輔導協助，可致電平和基金熱線183 4633。

