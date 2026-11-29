持牌網約車平台原定於今年年底營運，但現時已確定需延遲。運輸及物流局局長陳美寶今日（29日）在一個電台節目解釋，政府收到多於預期的8份網約車平台牌照申請，故雖然原預計可在11月底發出首批平台牌照，但因為收到的申請多，當局要審慎分析。她指，目前希望本月底至下月左右，可發出首批牌照，預計明年第一至第二季讓平台開始營運。



運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／湯致遠攝）

收8份網約車平台牌照申請 多於預期

網約車相關的政策已陸續推展。陳美寶在商業電台節目《政好星期天》指，取代單一的士筆試之「的士及網約車綜合筆試」在9月中開考以來， 已有超過1.5萬人報考，當中約9,000人合格，合格率約六成。

不過，持牌網約車平台原定於年底營運，但現時已確定需延遲。陳美寶解釋，政府共收到多於預期的8份網約車平台牌照申請，故雖然原預計可在11月底發出首批平台牌照，但因為收到的申請多、平台提交的資料豐富，包括其營業、數據資料、服務內容等，形容資訊「海量咁多」，政府要審慎小心分析，亦已提醒同事要仔細地看，包括其在內地或海外的營運經驗等。她指，目前希望本月底至下月左右，可發出首批牌照。政府會爭取時間，在合適的時間公布，預計明年第一至第二季讓平台開始營運。

中九龍繞道九龍灣段12.6啟用 陳美寶相信將為九龍交通帶來正面效果

另外，中九龍繞道（九龍灣段）下周日（12月6日）早上7時啟用，陳美寶相信開通會為整體九龍的交通帶來正面效果。她又指到，油麻地段車流由初期每日5萬架次，上升至最近的7.6萬架次，亦令以往繁忙時段很擠塞的龍翔道車流減少約18%、加士居道車流減少13%。政府希望九龍灣段同時開通後，能進一步令觀塘繞道車流減少一成，令六號幹線分流作用達到20%。

中九龍繞道（九龍灣段） 長3.4公里，西連接中九龍繞道（油麻地段），東連接將軍澳-藍天隧道（將藍隧道），三者組成12.5公里長的六號幹線。（資料圖片／林曉儀攝）

收費8元已考慮交通管理、收回成本及市民可負擔能力

中九龍繞道全日劃一收費8元。陳美寶稱，這是考慮交通管理、收回成本及市民的可負擔能力，而平衡後得出的水平。經6號幹線從將軍澳到油麻地，由需時65分鐘縮短到12分鐘有很大吸引力，會令車流接近飽和。若收費8元，估計流量約為0.85，令容量有15%的空間，讓交通在未來經濟及社會發展繼續增長。

她亦指，中九龍繞道九龍灣段測試期間已運用人工智能及大數據等協助，若管道內發生事故，預計10秒內就能偵測到。