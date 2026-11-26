運輸署今日（26日）公布，將在下周一早上10時起接受網約車車輛駕駛許可證申請，車輛許可證則到明年年初始接受申請，限額一萬個，若申請人數多於一萬個限額，會以抽籤決定，當局認為「有心經營」的車主，將有較高中籤機會。



當局原本預計車輛許可證本季內可供申請，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，不少司機仍正考取相關牌照，當局希望讓更多有意經營的司機可有機會參與。他估計，當網約車服務規管制度的首批法律條文生效前（即今年8月3日前）已擁有私家車一段時間的司機，中籤機率最大。



運輸署署長謝詠誼今日見記者，公布網約車車輛駕駛許可證申請安排。（湯致遠攝）

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片）

運輸署最新將網約車牌照申請推遲至明年初，陳恒鑌表示，現時不少有意經營網約車的司機，仍正考取網約車駕駛執照，部份人仍在輪候當中，「都要畀多啲人有時間去考到個牌，之後先可以有機會抽籤，所以就畀一個月大家去攞牌。」

署方指，每個合資格申請人最少獲一個基本中籤機會，已通過綜合筆試的人士、或持有有效駕駛許可證的人士，以及在網約車首批法律條文生效前（即今年8月3日前）已擁有私家車一段時間的人士，會獲得額外中籤機會，即仿效居屋家有初生或家有長者計劃，但未有提到會增加多少次機會。陳恒鑌指，後者中籤機會將是三類人當中最高，但至於屆時這類人可以抽多少次，他估計當局要掌握三個類別的人數，始能作考慮。