運輸署今日（26日）公布，網約車車輛駕駛許可證（即「人牌」）將於下周一（30日）起接受申請，限量一萬的車輛許可證（即「車牌」）則會在明年初接受申請。新例下，網約車車主須自行購買第三者保險。保險業聯會指，有10多家保險公司會推出相關單一或附加保障，預計在市場競爭下，附加網約車第三者保險保障的保費，可低至1萬至1.3萬元的水平。



保險業聯會指，有10多家保險公司會推出相關單一或附加保障，預計在市場競爭下，附加網約車第三者保險保障的保費，可低至1萬至1.3萬元的水平。（資料圖片）

保險業聯會公布，保險公司會為同一車輛承保網約車（商業用途）及私家車（非商業用途）的保險，以無縫保障有關車輛的所有行程。目前有10多家保險公司為網約車市場推出單一保單，或在現有私家車保單上增加附加保障涵蓋網約車服務用途，保聯網站專頁有列出相關保險公司名單。

保聯指，保險公司會根據個別風險因素獨立釐定保費，包括車輛型號、車齡、司機年齡、駕駛經驗、索償紀錄及交通違例紀錄等，但由於各公司有不同的風險評估、承保策略及商業考慮，因此，即使屬同一類型車輛，不同保險公司的保費亦可能存在差異。

保聯預計，在市場競爭下，相信附加網約車第三者保險保障的保費可低至10,000至13,000元水平。隨着市場逐步發展，以及網約車平台分享更多實際營運和行程數據，未來業界有條件採用更精準的風險為本定價模式。值得一提的是，上述數字僅為附加保障的保費，未計及本身非商業用途的私家車保險。