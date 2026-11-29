無綫花旦張曦雯（Kelly）日前在社交平台上載一條周末外出短片，片中她與愛犬柴犬「Nala」到餐廳進食，並將食物放在餐廳瓷碟上，讓愛犬舔食，引起大批網民批評指有關行為違法及欠公德心。該餐廳今日（29日）回應《香港01》表示，當日知悉會有狗隻到餐廳，已提供外賣盒，惟不知道瓷碟被狗隻舔食，昨日（28日）知道後已即時銷毀60隻同款餐碟。



張曦雯今午（29日）在社交平台致歉，她表示「事件完全是我作為狗主的責任，係我個人一時疏忽，對此我衷心向受影響的餐廳、食客及大眾致歉。日後我會嚴格遵守寵物友善場所的守則，絕不再犯」，相關影片現時已被刪除。



張曦雯曾用手拿起碟中食物餵飼坐在身旁的愛犬。（IG截圖）

張曦雯於周五（27日）在Instagram分享周末外出影片，片中她與好友朱韻韻及愛犬「Nala」在利園三期 Aroma Wine Bistro 餐廳露天座位進食，面前擺着印有餐廳字樣的白色瓷碟，期間狗隻曾舔食餐廳白色瓷碟上的黃色醬汁。

影片發布後來引發熱議，不少網民指有關行為欠缺公德心，認為狗主外出應自備寵物食具或使用即棄容器，而非逼使其他食客變相與狗共用餐廳餐具。

據《狗隻友善食肆良好作業及行為指引》，狗隻不可使用餐廳的可重用餐具。然而，相關餐廳亦無讓狗隻處於食物業處所的准許，同時並無擺放露天座位的牌照。

張曦雯愛犬「Nala」曾舔食餐廳白色瓷碟上的黃色醬汁。（IG截圖）

餐廳負責人稱已即時銷毀60隻同款餐碟

Aroma Wine Bistro負責人回應《香港01》查詢時稱，當日知悉會有狗隻到餐廳，已提供外賣盒及紙盒讓其飲食，在輿論發酵後始知道餐廳供人使用的瓷碟曾被狗隻舔食，昨日已即時銷毀60隻同款餐碟。

針對餐廳沒有「讓狗隻處於食物業處所的准許」及擺放露天座位的牌照，Aroma Wine Bistro負責人僅回應說，露台位置屬於隔壁商舖，不時會向該商舖借露台提供食物。當日已安排帶著狗隻的客人從隔壁店舖進入露台，沒有經過餐廳室內位置。

張曦雯今午致歉：係我個人一時疏忽

張曦雯今午（29日）在社交平台致歉，她表示「事件完全是我作為狗主的責任，係我個人一時疏忽，對此我衷心向受影響的餐廳、食客及大眾致歉。日後我會嚴格遵守寵物友善場所的守則，絕不再犯」，相關影片現時已被刪除。

獸醫黎昌生。（資料圖片）

獸醫：沒清洗乾淨或致食客肚痛或腸胃炎

獸醫黎昌生則指，狗隻使用的餐具若沒有清洗乾淨，除了會令食客心理不適，亦有機會令食客肚痛或腸胃炎，又或引發免疫力弱者其他疾病。他認為，事件責任在於狗主，狗主帶愛犬外出用餐時「需有公德心」，自帶狗隻專用的餐具。