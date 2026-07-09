狗隻入食肆｜謝展寰：首階段運作暢順　最快半年後下一輪抽籤

首批指定食肆今日起可接待狗隻入內，環境及生態局局長謝展寰、食環署署長袁旭健及常務秘書長楊碧筠，以及立法會議員陳凱欣和楊永杰今日到西九龍文化區一間食肆視察措施首日落實情況，謝展寰表示，樂見社會進一步邁向人狗共融，又表示如首階段運作暢順，最快在半年後進行下一輪抽籤。有狗主表示，期待未來有更多餐廳容許狗隻入內。



謝展寰表示樂見社會進一步邁向人狗共融，又表示如首階段運作暢順會最快在半年後進行下一輪抽籤。(朱子熙攝)

謝展寰下午到場了解新措施落實情況，他指期望食肆在新措施磨合期間專業自律，顧客亦能保持開放尊重態度。(朱子熙攝)

新措施實施首日，市民胡先生帶同愛犬到中籤餐廳用膳，樂見新措施落實，期望未來有更多餐廳可領牌照，容許狗隻入內，「我地就可以帶埋佢地食飯，開心啲囉。」

有狗主表示希望未來更多餐廳能實施安排。(朱子熙攝)

有狗主帶同愛犬同場用膳。(朱子熙攝)

謝展寰下午到場了解新措施落實情況，他指，期望食肆在新措施磨合期間專業自律，顧客亦能保持開放尊重態度。他表示，會密切留意首階段的運作情況，如整體暢順，最快於半年後開放下一輪抽籤，但他未公布下階段會開放多少餐廳申領牌照。

袁旭健則表示新措施首日運作暢順，如食環署專隊發現有違例情況，會「先勸籲，後執法」，盡量提醒店主。

陳凱欣則帶同愛犬到場，表示新措施能適當平衡狗主和非狗主的需要，符合立法初衷，又表示期望未來香港更多方面包括交通等亦能落實「人寵共融」。

自言怕狗的楊永杰則表示，新例容許餐廳彈性安排狗隻共融和非狗隻共融空間，相信怕狗的人亦可選擇「行遠少少」，遠離有狗隻的空間。他表示，期待未來香港能藉此進一步推動寵物經濟。