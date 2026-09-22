狗隻進食肆｜2宗檢控涉無穩妥牽狗帶　食環署籲狗主中秋用膳守法

近月香港接連發生「狗咬狗」及「狗咬人」事件，中秋節將至，食環署今日（22日）提醒市民，若計劃攜同狗隻外出用膳歡度佳節，應先確認有關食肆是否獲准容許狗隻進入，並保障其他食客安全，又指嚴厲打擊攜狗顧客在食肆內的嚴重違規行為，其中已就沒有穩妥地牽引狗帶的違規行為提出2宗檢控，重申食肆須嚴格遵守法例和持牌條件，包括不得容許格鬥狗隻或已知危險狗隻進入，如發現違規行為會果斷執法。



現時逾990間食肆持有容許狗隻進入的准許。（資料圖片）

獲批准食肆須在當眼處張貼「准許狗隻進入食肆」的指定標示。（食環署圖片）

食環署提醒市民中秋節攜狗外出用膳 須確認食肆獲准許

食環署今日表示，市民若計劃攜同狗隻外出用膳歡度中秋節，應先確認有關食肆是否獲准容許狗隻進入，並遵守相關規定，現時逾990間食肆持有容許狗隻進入的准許，相關食肆負責人亦應確保其處所符合相關牌照條件及法例要求，並加強督導和提醒攜狗顧客，以保障食客安全和公眾衞生。

食環署就非獲准食肆違規容許狗隻進入提出20宗檢控。（資料圖片／夏家朗攝）

就非獲准食肆違規容許狗隻進入提出20宗檢控

食環署指，針對非獲准食肆違規容許狗隻進入的行為，至今向違規的非獲准食肆提出共20宗檢控，並向違規攜狗進入非獲准食肆的人士提出共7宗檢控。

食環署又指，嚴厲打擊攜狗顧客在獲准食肆內的嚴重違規行為，其中在適應期間就沒有穩妥地牽引狗帶提出2宗檢控。

食環署指，在首月適應期結束後，採取務實和靈活的執法策略。（資料圖片）

在首月適應期結束後採取務實和靈活的執法策略

食環署發言人強調，食肆經營者和狗隻主人均有責任遵守相關規定，非獲准食肆應守法自律，切勿容許顧客攜帶狗隻內進；市民攜狗進入非獲准食肆亦屬違法。

食環署發言人又指，自措施7月9日實施以來，食環署一直透過持續巡查和宣傳教育，協助各方遵循有關規定，在首月適應期結束後，採取務實和靈活的執法策略，按風險評估進行巡查，致力在推動人寵共融與保障食物安全和公共衞生之間適當平衡。

食環署重申，食肆不得容許格鬥犬或已知危險狗隻進入，如發現會果斷執法。（資料圖片／夏家朗攝）

食環署︰食肆不得容許格鬥犬或已知危險狗隻進入 如發現會果斷執法

食環署發言人重申，獲准食肆須嚴格遵守法例和持牌條件，包括不得在餐桌提供明火煮食、容許格鬥狗隻或已知危險狗隻進入食肆，或容許狗隻進入食物室等，如發現違規行為會果斷執法。