新冠疫苗｜5人接種科興後送院　26歲男子貝爾面癱　情況嚴重留院

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-25 23:17

新冠肺炎疫苗接種計劃自踏入第28日（3月25日），政府公布，目前累計約420,900名市民已接種第一劑疫苗，其中約269,600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。 本周三（24日）共有5宗接種疫苗後送院個案，全部均為科興疫苗，其中4宗已經出院，另有一名26歲男子出現貝爾面癱，送院後情況嚴重，需留院觀察。

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截至周四（25日）晚上8時，過去24小時，約有8,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,900人在8間社區疫苗接種中心接種，約2,300人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。

累計逾42萬人接種第一劑疫苗

周四在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為79%。截至周四晚上8時的過去24小時，約4,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

目前累計約420,900名市民已接種第一劑疫苗，其中約269,600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。

47歲女子出現嘴唇麻痺

截至周四零時零分，過去24小時共有5宗送院個案，其中4宗已經出院，1宗留院觀察。

將軍澳體育館社區疫苗接種中心，一名26歲男子出現貝爾面癱，被送往將軍澳醫院，情況嚴重，經治療後需留院觀察。

林士德體育館社區疫苗接種中心，一名33歲女子出現過敏反應；官涌體育館社區疫苗接種中心，一名46歲女子出現高血壓及感到暈眩。

粉嶺家庭醫學中心，一名47歲女子出現嘴唇麻痺；香港中央圖書館社區疫苗接種中心，一名69歲男子出現血壓上升。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼