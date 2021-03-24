新冠疫苗｜科興：3歲至17歲兒童及青少年可接種　唯需要密切觀察

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-24 10:13

周一（22日），科興生物表示，早期和中期臨床試驗的初步結果顯示，科興的新冠疫苗在兒童和青少年中能夠引發免疫反應，並且疫苗是安全的。 據了解，這項初步數據是來自，科興生物針對逾500名年齡介乎3至17歲的未成年人，開展的一期和二期臨床對照試驗，受試者接種了兩劑中、低劑量疫苗或安慰劑。

科興生物表示，早期和中期臨床試驗的初步結果顯示，科興的新冠疫苗在兒童和青少年中能夠引發免疫反應，並且疫苗是安全的。（新華社）

科興生物研究員曾剛表示，早期臨床試驗中發現的大多數不良反應都是輕度，例如有兩名接受劑量較低疫苗注射的兒童出現了高燒，這類不良事件被歸為三級不良事件。

曾剛稱，新冠疫苗在兒童和青少年中觸發的抗體水平高於早期臨床試驗中18至59歲的成年人以及老年人的抗體水平。對於3至11歲的兒童，較低的劑量可以誘​​導良好的抗體反應，中等劑量的藥物對12至17歲的兒童效果更好。而目前科興生物在海外進行的三期臨床試驗尚未包括未成年人。

據了解，目前，全球都仍未有關於兒童青少年疫苗接種的臨床數據正式發表。不過，國藥控股子公司中國生物技術集團董事長楊曉明，今年1月曾透露指，正在向藥監局提交針對兒童和青少年的新冠疫苗臨床數據，有望在今年3月之前將接種人群範圍擴大至3歲至17歲的低年齡段人群。「根據已獲取的數據，3歲至17歲的青少年兒童是可以打疫苗的，但是要更加慎重，需要密切觀察。」

科興生物表示，早期和中期臨床試驗的初步結果顯示，科興的新冠疫苗在兒童和青少年中能夠引發免疫反應，並且疫苗是安全的。（新華社）

有內地專家亦表示，「兒童臨床試驗需要測試不同的劑量和免疫反應，通常需要耗費更長的時間。」

另外，莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）、強生（Johnson & Johnson）等公司亦正就兒童及青少年群體進行疫苗測試。

（第一財經）