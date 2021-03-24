科興疫苗｜多兩人接種後死亡　死者有長期病　初步認為與疫苗無關

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-24 20:14

政府正推行新冠疫苗接種計劃，累計超過25萬人接種了內地科興的疫苗，當中9人在接種後死亡，最新的兩宗個案分別是一名90歲女子和一名60歲男子。，專家開會後，初步認為這些事件與疫苗接種無關，但仍需更多資料才能判斷，包括需等待解剖報告。 而專家亦認為，本港唯一一宗接種BioNTech/復星「復必泰」疫苗後的死亡個案，初步結論是與疫苗無關，但亦需解剖後才能判斷。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人李卓廣表示，再多兩人接種科興疫苗後死亡。第一人是一名90歲女子，她3月19日在家被發現不省人事，後證實不治，她在死前17天，即3月2日曾接種科興疫苗，他指死者患有冠心病、心血管問題、心臟衰竭等，初步相信死亡與疫苗無關。

第二人是一名60歲男子，今天接獲醫院管理局通報，這名男子在家昏迷，入院後證實死亡，他本身有高血壓、高血脂等長期病，3月11日接種科興疫苗，初步相信死因未必與疫苗有關，但由於是最新的死亡個案，資料較少，需更多資料及解剖報告才能判斷。

而本港唯一一宗接種BioNTech/復星「復必泰」疫苗後的死亡個案，是一名66歲男子，專家開會後亦初步認為死因與疫苗無關，但亦需解剖後才能判斷。