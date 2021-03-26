復必泰疫苗暫停｜林哲玄：倘復星今日未提交報告　下周一難接種

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-26 11:17

政府近日煞停復必泰疫苗接種，有份承辦復必泰疫苗接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今早（26日）於電台節目表示，假如今日當局仍未收到復星醫藥的調查報告，相信下周一（29日）都難以恢復接種。他表示，現時出現瑕疵的疫苗包裝，只佔非常少數，認為可使用另一批次的疫苗，不過始終需先由藥廠調查問題成因，希望盡快解決問題。

林哲玄承辦灣仔伊利沙伯體育館疫苗接種中心，原本下周一起開始為市民接種復必泰疫苗。他表示，假如今日政府仍未收到復星的報告，相信下周一難以如期開展接種。對於其接種中心會否改為打科興疫苗，他表示，現時已有過千間診所及數間接種中心，負責接種科興疫苗，暫時無意改提供其他疫苗。他續指，假如現時為市民注射科興疫苗，但日後中心又改回復必泰疫苗，可能會產生混亂，市民接種第二劑科興時，可能需到其他中心。

醫護誠信同行發言人、外科醫生林哲玄。（資料圖片）

林哲玄又認為，現時出現瑕疵的疫苗藥瓶，只佔很細比例，認為理論上可使用香港現存的另一批次復必泰疫苗。不過他亦指，假如瑕疵源於運送時出現問題，則另一批疫苗亦可能有問題，故希望藥廠完成調查，並表明可否使用另一批疫苗。