科興疫苗｜官涌現接種人龍　打科興第二針市民：打完兩針感安心

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-26 14:58

今日（26日）是本港新冠疫苗接種計劃展開後，首日有市民接種第二劑。官涌體育館的接種中心外，早上一度出現人龍。很多到場打第二針科興疫苗的市民表明有信心，不擔心會出現副作用，有人認為「最緊要唔好累人」，期望接種兩針後不會染疫，減少病毒傳播機會。 另有接種了一劑復必泰疫苗的市民前來，想改接種科興疫苗但被拒；也有長期病患者，在諮詢健康情況後未打第二針。

官涌體育館今日人頭湧湧，繼開打第一日後再現人龍，輪候打針市民由體育館排隊至大門外，但大部分人只需輪候5分鐘內，就可到接種場地。有已接種一劑復必泰疫苗的市民今日到接種中心，查詢想改接種科興疫苗但被拒；有長期病患者在諮詢健康情況後，未有打第二針。

屬65歲以上長者優先接種群組的楊先生指，接種疫苗的想法十分堅定，自疫苗到港開放預約後，已第一時間預約打針，「最緊要唔好累街坊」。他又強調，自己打針後完全無副作用，「千祈唔好累人，一時又封區又隔離， 搞到救你嘅人，起碼唔會傳染呀。」

嚴先生︰全世界都缺疫苗 香港人好幸福

另一位打針市民楊先生則表示，打完第一針有感「肚餓、食多嘢，好瞓咗」，沒出現其他問題，所以有信心今日來接種第二劑疫苗。同樣到場打第二針的嚴先生表示，從無擔心過疫苗副作用，「好少數（有嚴重副作用），日日都有人有病」。嚴續稱，「全世界都缺疫苗，香港人好幸福」，建議大家都打疫苗。

文小姐︰不應該打一針後「半途而廢」

相隔28日，文小姐再接種第二劑疫苗。她坦言，打完兩針感到「安心」，強調大家不應該打一針後「半途而廢」。由於她沒有三高，即高血壓、高血脂、高血糖的問題，「最緊要知身體狀況。」