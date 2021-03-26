新疆棉花｜10品牌在內地被抵制　逾40位中港台藝人與代言品牌割席

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-26 12:06

繼瑞典服裝品牌H&M被爆出「抵制新疆棉」的聲明後，Nike、Adidas、New Balance等多個品牌都因被翻出「拒用新疆棉」的聲明，而在內地掀起抵制潮，引起軒然大波。多名為相關品牌代言的藝人都以「堅決反對任何污化中國的言論與行為」為由，與品牌方解除合約。 據《澎湃新聞》不完全統計，截至周四（25日）晚，已有超過40位中、港、台藝人與相關品牌割席。

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據已經公開的信息顯示，在這波抵制潮中，Adidas是收到最多解約公告的品牌，目前已有17位藝人宣布解除合約。3月25日，易烊千璽的工作室發布聲明宣布終止與Adidas的一切合作，隨後，楊冪、迪麗熱巴等藝人也宣布解約。當晚，陳奕迅亦宣布「即日起終止與Adidas的一切合作」，值得關注的是陳奕迅作為Adidas全球代言人以及終身代言人，為Adidas代言已有10年之久。

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據了解，有10個品牌捲入今次「割席潮」，與各品牌宣布解約的藝人還包括，彭于晏、鄧倫、楊穎（Angelababy）、陳立農、王嘉爾、宋妍霏、趙露思、張鈞甯、彭昱暢、丁禹兮、任敏、金晨、邱天、王源、井柏然、倪妮、雷佳音、王一博、譚松韻、黃軒、宋茜、辣目洋子、劉昊然、李現、楊洋、古力娜扎、許光漢、劉雯、白敬亭、歐陽娜娜、張藝興、劉雨昕、陳偉霆、李振寧、孟美岐、張子楓、周冬雨等。

（澎湃新聞）