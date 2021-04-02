外圈定內圈？迴旋處指引不清　道路迷：如全港司機玩Black Magic

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-02 11:00

談到迴旋處，駕駛者百般滋味在心頭，腦海即時閃過某次驚險或「燥底」的經歷。對乘客來說，迴旋處塞車亦是家常便飯。為何香港會有迴旋處？為何它易生意外，又常塞車？有何改善之策？《香港01》專訪交通工程師及道路研究愛好者，嘗試以交通規劃、城市發展、本港道路使用者教育等方面，解讀城中迴旋處。 （系列三之三） 外圈還是內圈？這個問題往往能引起駕駛者間的「撕裂」。事實上，運輸署指引寫明，無論是傳統式迴旋處，還是新式的螺旋處，行法相同。 然而在道路研究社社長邱益彰看來，運輸署指引上那個雙線、正圓、四個出口的「完美」迴旋處；然而現實的香港，也有許多不規則的迴旋處，「就算睇住藍書（《道路使用者守則》），都唔會知點樣行。」

守規則行內圈反而「冇着數」？

網上不時可看到有人聲討「外圈L」，所指的是一些無論駛往哪一個出口，都不願駛進內圈的駕駛者，使車流集中在外圈，拖慢車速，並引致路面混亂。迴旋處亂局全因駕駛者不負責嗎？邱益彰並不同意，「唔可以怪駕駛者，運輸署都有好多責任。」

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運輸署指引寫明，無論是傳統式迴旋處，還是新式的螺旋處，行法相同，轉左行左線，轉右行右線，直行則兩線皆可。然而，網上討論多認為，當駕駛者走在路上，便會發現在舊式迴旋處行內圈，並非一定有「著數」，雖然行法正確，因為駛出迴旋處時要切線，萬一撞車亦可能有責任。

新舊迴旋處並存多年

將所有舊式迴旋處換成新式螺旋處，不就能解決問題？事實上，政府由2004年開始引入全稱「螺旋形迴旋處」的迴旋處，至今十多年，仍未能將完全取代舊式迴旋處。根據路政署數據，本港共有300多個迴旋處，但已改建為螺旋處的只有20個。

邱益彰認為，螺旋處優點更多，不但能善用兩條行車線，而不是「塞哂喺外圈」，而且方便駕駛者預早選定行車線。但他估計，螺旋處不可能在短期內完全取代舊式迴旋處，因為實際路面限制，「未轉的因為不能轉。」

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道路使用者守則十多年空白

邱亦指出，不少駕駛者不清楚迴旋處使用方法，亦是由於運輸處在解說、宣傳方面有多年的「空白」。他說，運輸署指，新式的螺旋處就在2004年引入，但《道路使用者守則》由2000年初沿用20年，至去年才更新，螺旋處使用方法要到去年才加在手冊中，「亦即是有15年的『空白』」，這些年裡學車人士不一定能掌握如何使用螺旋處，形容很不理想。

為何迴旋處經常撞車，主要是大家所認知的規矩不同。

而最新版的《守則》中，終加入螺旋處使用方法，但在邱益彰看來，運輸署指引上那個雙線、正圓迴旋處，非常完美；而現實的香港，因為規劃及環境限制，有橢圓形、三線，甚至出口單線的（兩線）迴旋處。他亦親身測試，按照指引駛入內圈，到出口時發現地上是一道單白線，自己一方是實線，即不能切線駛出迴旋處，螺旋處行法「唔work」。

邱親身測試，按照指引駛入內圈，到出口時發現地上是一道單白線，自己一方是實線，即不能切線駛出迴旋處，螺旋處行法「唔work」。（Google圖片）

猶如全港司機玩Black Magic

邱無奈說道，迴旋處的用法，就有如全港司機一同摸索出來的共識，是「全香港撞過十幾廿次車」後達成的共識，有如玩「Black Magic」，初加入時不清楚遊戲規則，唯有「靠估」。

就算睇住藍書，我都唔知點樣行。

更甚者，全港路試考場中，只有油塘路線會考到迴旋處。邱說：「準司機僅能靠紙上談兵，自己摸索。」