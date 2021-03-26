衝擊立法會案｜王宗堯等10人表明不認罪　暫定2023年5月開審

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-26 17:11

前年7月1日有大批市民發起反修例遊行遊行，更有示威者闖入立法會，14人包括藝人王宗堯涉暴動、進入或逗留在會議廳範圍等罪，案件今日（26日）在西九龍裁判法官提訊。其中10人表明不認罪，案件定於2023年5月29日開審，料需時44天。因「35+初選」案被還押的劉穎匡放棄本案保釋；鄒家成則保留本案保釋，並透露會到高等法院申請保釋。

14名被告包括：黃家豪（20歲，學生）、羅樂生（19歲，廚師）、何俊諺（21歲，運輸工人）、畢慧芬（24歲，無業）、孫曉嵐（23歲，自由工作者）、潘浩超（31歲），劉頴匡（26歲）、沈鏡樂（23歲，地盤工人）、馬啟聰（30歲，記者）、王宗堯（42歲，藝人）、吳志勇（26歲）、范俊文（28歲）、鄒家成（24歲）及林錦均（25歲）。

劉頴匡等4人未表達答辯方向

多名被告本來分多案被起訴，但今日合併為一案，其中10人表明不認罪，案件定於2023年5月29日開審，料需時44天，該年4月28會進行預審；劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均未正式表達答辯方向，4人會再於本年6月24日提訊。

案件編號：DCCC 606-610, 1069/2020, DCCC 259/2021