七一衝擊立法會案｜案中9被告擬否認控罪 王宗堯稱平常心應對

藝人王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐等12人，被控去年7月1日闖入立法會會議廳及參與暴動。6宗案件今（18日）借用西九龍裁判法院再訊，3名被告未有答辯意向，其餘9名被告擬否認控罪。控方申請所有案件合併處理，但法官指各被告爭議的事項或指控不同。案件押後至明年3月26日再訊，以待控辯雙方考慮會否把部份案件分拆處理。王宗堯上庭前稱暫時以平常心應對，希望大家繼續關注12港人事件及其他被捕者。

6宗案件共涉及12名被告：黃家豪（20歲，學生）、羅樂生（19歲，廚師）、何俊諺（21歲，運輸工人）、畢慧芬（24歲，無業）、孫曉嵐（23歲，自由工作者）、潘浩超（31歲），劉頴匡（26歲）、沈鏡樂（23歲，地盤工人）、馬啟聰（30歲，記者）、王宗堯（42歲，藝人）、吳志勇（26歲）及范俊文（28歲）。

眾人各自被控1項暴動罪及1項進入或逗留在會議廳範圍罪；潘另被控1項暴動罪、1項非法集結罪及1項刑事損壞罪。

9名被告擬否認控罪

控方指，羅樂生及沈鏡樂需時考慮答辯意向，范俊文今首次提訊，需等待法律援助，而其他9名被告則擬否認控罪。

王宗堯因為官司費用，早前在網上請大家給予工作機會。他今日散庭後，表示不會眾籌，打算靠自己工作賺錢應付。王又指其他被捕者可能也有經濟困難，需要大家關注。

案件編號：DCCC606-610、1069/2020