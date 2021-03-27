旅發局賞你住｜500元折扣攻略一覽　教你用24元住一晚四星級酒店

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-27 08:00

本港新冠疫情反覆，旅遊發展局昨日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，憑消費單換領500元酒店住宿折扣優惠，最早可於4月9日享用。參與酒店高達140間，名單中更包括不少本港知名五星級的酒店，如香港四季酒店、香港文華東方酒店等。 記者昨日翻查多間酒店的價格，發現在扣除「賞你住」500元折扣優惠，顧客可付不足100元，便可享受酒店服務，甚至欣賞維多利亞海景。而值得一提的是，海洋公園萬豪酒店亦於近日推出優惠，6月30日前入住包3張海洋公園入場門票，但未知該優惠能否與「賞你住」活動同時使用。

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旅發局昨日公布「賞你住」活動，名額限20,000個，優惠先到先得。根據活動詳情，市民最早可於4月9日（周五）上午10時起，憑最多兩張合共800元的實體店消費收據，直接向參與酒店訂房。不過，房價必須為500元或以上，並須租住一晚或連續兩晚。

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付713元住海洋公園萬豪酒店兼獲3張門票？

記者昨日下午翻查多間五星級酒店，於4月9日至10日的房價，發現扣除500元後，只需支付數十元，便能以接近免費的價格，享用一晚酒店服務。與此同時，海洋公園萬豪酒店另一邊廂，亦於昨日推出優惠，由即日起至6月30日入住豪華客房，免費送贈3張海洋公園入場門票，包括兩張成人門票及一張小童門票，更可免費享用早餐。

而萬豪酒店網頁昨日顯示，4月9日至10日豪華客房售1,213元，倘若扣除「賞你住」500元折扣優惠，即713元便可獲得海洋公園門票及一晚酒店住宿服務。不過，記者昨日致電萬豪酒店查詢，職員表示不清楚「賞你住」的詳情，未知是否能夠同時享用兩個優惠。

現時海洋公園港人門票為成人320元、小童160元，或是近期周一至周四特別優惠成人198元、小童99元，以兩大一小計算，費用與扣減後實付房費相若，即變相免費住及玩。

▼「賞你住」活動需知▼

付$160可住如心酒店海景房兼有雙人早餐

至於海景套房是否同樣便宜？出乎意表的是，昨日搜尋多間五星級酒店的套房，價格亦同樣吸引。例如荃灣西的如心酒店，其「高級海景雙床客房（低座）」於4月9日至10日，僅售600元及另加10%服務費（即660元），更提供雙人早餐。在扣除「賞你住」500元折扣優惠後，顧客只須付160元便可享受荃灣一帶的美景。

自掏24元可住都會海逸酒店

或許有市民認為100多元仍不太划算，其實亦有為數不少的酒店房，價格貼近500元。其中，位於紅磡的四星級都會海逸酒店，其「暢飲唱遊」住宿套餐，免費提供室外遊泳池、恒溫水力按摩池、健身中心及桑拿設備，顧客更可免費享用The Patio Bar迎賓特飲。不過在防疫規定下，暫只准開放健身中心。

該套餐於4月9日至10日的價格亦相當便宜，不含稅金及費用，房價僅售524元，扣除「賞你住」500元折扣優惠後，即支付24元便可享受四星級酒店的服務。

▼「賞你住」活動酒店名單▼

付約100元欣賞維多利亞海景房

除了上述提到的酒店外，帝苑酒店、帝京酒店等五星級酒店，房價亦十分便宜。例如旺角帝京酒店的「豪華客房」可免費觀賞50條電影頻道，僅售540元；而尖東帝苑酒店面對維多利亞海景的「尊貴客房」，亦只售600元。扣除500元折扣優惠後，實付房價最多100元。

上述房價於昨日搜尋所得，未知下月9日後會否一樣。惟其時已過了復活節旺季，料相差不應太大。

旅發局表示，與參與酒店已簽訂協議，一旦在「賞你住」活動期間，即4月9日至5月31日，出現在政府的「曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單」，旅發局的活動網站會即時暫停顯示有關酒店，直至該酒店從名單中剔。