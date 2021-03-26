旅發局賞你住｜消費$800換$500酒店折扣　一文睇清有邊間五星酒店

撰文： 歐陽德浩 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-26 16:31

本港新冠疫情反覆，旅遊、餐飲、酒店等行業均大受打擊，市民亦苦於無法出外旅遊。香港旅遊發展局今日（26日）宣布，市民由即日起可參加全新推出的「賞你住」活動，以享用500元酒店住宿折扣優惠。酒店名單更包括五星級的香港四季酒店、香港文華東方酒店。

下文將詳盡講解活動詳情、申請步驟、參加方法，以及列出多達140間酒店的名單。

中環四季酒店加入為全新推出的「賞你住」活動，以享用500元酒店住宿折扣優惠。（資料圖片）

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活動名額僅得20000個

為繼續鼓勵消費，帶動本地氣氛，旅發局宣布由即日起，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，並儲起機印收據正本，即可參加全新推出的「賞你住」活動，享用500元本地酒店住宿折扣優惠。不過活動僅得20,000個名額，先到先得。此外，待本地團的措施放寬後，旅發局將會推出第二輪「賞你遊香港」。

▼「賞你住」活動需知▼

香港四季、香港文華東方等有參與

全新的「賞你住」將有約140間不同星級的酒店參與，由4月9日上午10時起，市民可憑消費收據，直接向參與酒店預訂。參與酒店的房間數目按比例分配，所有價格為500元或以上，租住一晚或連續兩晚的住宿計劃，均適用「賞你住」活動。而參與酒店位置遍佈港九新界，包括五星級的香港四季酒店、香港文華東方酒店、港島香格里拉大酒店等。

▼「賞你住」活動酒店名單▼

賞你住申請步驟一覽

步驟一︰市民於3月26日至5月31日，於本地零售及餐飲商戶實體店消費滿800元，並儲起機印收據正本（以最多兩張收據計算）。

步驟二︰4月9日上午10時起，市民可直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂，酒店收到預訂資料及核實消費收據後，將於48小時內確認預訂。而個別酒店或會要求提供信用卡資料作保證金，須直接查詢酒店預訂流程及細節。

步驟三︰市民須於4月9日至5月31日期間登記入住，入住時並必須提交機印收據正本，而享受酒店住宿500元折扣，將於酒店賬單中扣除。

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旅發局：刺激本地零售及餐飲消費

旅發局總幹事程鼎一表示，受第四波疫情影響，本港去年12月及今年1月零售銷貨值均下跌逾13%，去年第四季餐飲收益更大跌25%。隨着疫情轉趨穩定，希望能透過推出「旅遊．就在香港」新一輪活動，刺激本地零售及餐飲消費。