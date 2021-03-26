疫情下無法探病　伊院病人病房裡飲喜茶　視像見證女兒出嫁

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-26 19:17

新冠肺炎疫情改變許多生活上的常態。一名留醫伊利沙伯醫院的病人，年初急性胃潰瘍入院，病情惡化經歷兩次手術，一度接受深切治療，幸好意志堅強脫離危險期，並迎來女兒出嫁的日子。可惜因疫情問題，家人無法探視。

為見證這份喜悅，伊利沙伯醫院外科部護士協助他替換外來衣物，並透過手機視像聯絡家人，傳來一句「岳父飲茶、爹哋飲茶」，他喝一口喜茶展歡顏。照顧他的醫護希望透過這番協調，可幫助他安心養病，盡快康復。

伊利沙伯醫院外科病房病人陳耀文，今年1月底因因急性胃潰瘍入院，病情惡化動了兩次手術，一度要留醫深切治療，幸好意志堅強配合治療，其後脫離危險期。

疫情下親人無法親自探病，只能透過手機視像聯絡，照顧他的外科部護士葉德穎，在側幫助陳耀文學習用手機，因治療有傷口而說話不清楚，每次都會細聽助轉達予家屬。有次留意到陳耀文跟妻子提及阿女結婚時，血壓升高、心跳加速，「那時我就知道有個心願一直牽絆著他，也可能令他更努力康復。」

於是葉德穎立即內傳病房、外通家屬，了解陳府女兒出閣的良辰吉日，經過一番協調，家人送來喜衣紅字。終於來到3月21日大喜日子，葉德穎協助他替換外來衣物，打開手機視像，見證整個儀式。

雖然無法與女兒擁抱，陳耀文盡展歡顏，並緩緩說了句話，葉德穎細聽後，熟習地覆述「阿女結婚，對不對？」手機傳來一句「岳父飲茶、爹哋飲茶」，陳耀文便喝一口喜茶，滿足了一直牽掛的心願。

幫助病人在醫院內都可以參與一場婚禮，喝一口喜茶，葉德穎表示，「醫護人員的職責是照顧病人的身心社靈，我們知道他這個心願後，都希望盡力照顧他的心靈需要，讓他安心養病，盡快康復。」

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