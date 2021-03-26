日籍空姐確診　發病後多次到北角GO24 Fitness健身　約20學員檢疫

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-26 18:07

新冠肺炎疫情反覆，本港今（26日）增11宗確診（個案編號11430-11440），3宗為本地感染，其中有1宗為無源頭個案，零無源頭個案僅一日便告斷纜。患者為居於銅鑼灣禮賢大廈劏房的一名日籍空姐，她過去4個多月一直居港，潛伏期及發病後曾多次到北角和富中心健身中心GO24 Fitness上課，20多名同班學員和導師均須接受檢疫。本月11日後曾到過該健身室的500多人亦須接受強制檢測。

上周四發病再失味覺 周一始求醫

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日新增的無源頭個案為38歲日本籍空中服務員（個案編號：11434），她上周四（18日）出現輕微病徵，包括喉嚨痛，再過兩日後失去味覺。她趁周一（22日）到機鐵處理八達通事宜時才順道到機場診所求診，按醫生指示前往檢測，前日在社區檢測中心所留樣本，對病毒呈陽性反應。她在3月15日已接種第一劑復必泰疫苗。

歐家榮指，今日新增的無源頭個案為38歲日本籍空中服務員，她上周四出現輕微病徵，包括喉嚨痛，再過兩日後失去味覺，至前日樣本呈陽性後確診。（李澤彤攝）

居禮賢大廈劏房單位

該空姐去年11月後無再上班，定居香港，居於銅鑼灣禮頓道62-64號禮賢大廈劏房單位，其同單位住戶需入檢疫中心，而大廈亦會須進行強制檢測。衞生防護中心追蹤後發現，同一單位共有約10間劏房，共有6名住客需要接受檢疫，惟部分單位至今仍未找到住戶，當局仍在調查當中。

她在潛伏期多次到北角和富中心的GO24 Fitness，她健身期間有戴口罩，主要是上普拉提斯班、瑜伽及器械健身運動。在傳染期期間，約有20人曾與確診空姐一起上課，亦有4名導師，歐家榮指，雖然所有人都有戴口罩，惟運動時候病毒傳播風險高，20多人已被列為密切接觸者，將被送往檢疫，健身室其餘6名員工亦須做檢測。

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空姐有用安心出行 同一時間在場會收通知

歐家榮續指，空姐有用安心出行，因此3月11日後到訪過該健身室的市民都會收到通知，當局亦有索取無用安心出行客戶的資料，向他們發送短訊，涉及500多人。他亦建議涉事健身室關閉14日。

至於GO24 Fitness會否成為Ursus Fitness翻版，爆發巨型群組？歐家榮直言爆發風險存在，確診者潛伏傳染期曾多次到健身室，每次主要4至5人上課，雖然各人用自己的器具，亦相隔1.5米距離，亦有戴口罩，強調健身室附合防疫規定，但部分上課堂歷時近兩小時，運動量大的時候，呼吸急促亦會令感染風險大增，因此有上課的同學都要送往檢疫。

確診空姐潛伏期曾多次到北角和富中心的GO24健身中心，與她一起上課的20人已被列為密切接觸者，將被送往檢疫。（GO24 FITNESS網站圖片）

Ursus群組未斷尾 再增一顧客家人確診

另外兩宗本地個案，其中一宗是Ursus Fitness顧客的家人，早前已被送往檢疫，第12日留樣本時呈陽性，並無病徵，群組累計至今155宗個案；另一人則在早前確診者的密切接觸者，同樣是在檢疫中心確診。

另外，今日亦新增8宗輸入個案，當中有7宗帶有N501Y變種病毒，4宗來自菲律賓，3宗來自巴基斯坦，累計128宗變種病毒個案。

今日亦新增不多於10宗初步確診，當中並無源頭不明個案。

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