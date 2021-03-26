限聚令｜許樹昌：第四波疫情尾聲　復活節後可放寬教堂、學校限制

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-26 09:41

新冠肺炎疫情近日放緩，昨日（25日）未有源頭不明個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（26日）於電台節目表示，現時處於第四波疫情的尾聲，如未來7至10日都未有源頭不明個案便屬於好現象。他續指，如持續沒有源頭不明個案，政府可放寬教堂、學校的限制。他提醒，為免疫情再反彈出現第五波，市民始終須戴口罩，在高危場所如食肆要注意衛生；而且食肆、健身中心等場所，應改善空氣流通質素。

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香港相隔4個月後，昨日終未再有源頭不明個案。許樹昌今早於商台《在晴朗的一天出發》表示，正處於第四波疫情的尾聲，健身群組的新個案均是在檢疫中心發現，未再造成廣泛爆發，認為疫情現時受控，如未來7至10日持續未發現源頭不明個案，便屬於好現象。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時處於第四波疫情的尾聲。（資料圖片）

有消息指，政府有意在復活節假期後，放寬宗教場所的防疫措施，及調升可回校學生的比率。許樹昌認為，只要疫情未有反彈，放寬並無問題，尤其教堂本身不可飲食，又有人數限制；學校則只容許半天上課，不會聚餐。至於酒吧是否可放寬，他表示酒吧始終相對高危，需待疫情完全受控；業界亦應改善通風，並讓員工接種疫苗。

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過去多次放寬措施後，疫情都反彈，許樹昌提醒，市民仍須戴口罩，在食肆等高危場所須注重衛生；而食肆及健身中心等場所，亦應盡快改善通風，避免疫情反彈。

近日復必泰疫苗包裝出現問題，政府緊急煞停接種。許樹昌認為，現時原則上只涉及包裝問題，疫苗本身無問題，另一批的復必泰疫苗應可安全使用，希望可盡快恢復接種。他透露，復星就接洽其他生產復必泰疫苗的歐洲廠商，以令香港疫苗供應更穩定。他認為，日後如接種率提升，例如酒樓全部職員已接種，即使有確診者曾光顧，亦毋須關閉14天，只需停業1、2天消毒便可。

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