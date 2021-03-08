聯合醫院七旬翁急症室死亡　消息指曾到私家診所接種科興疫苗

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-08 15:56

再有接種科興疫苗後的市民死亡。據了解，一名約70歲的男子近日在私家診所接種科興疫苗後，今日（8日）凌晨時分不適到聯合醫院急症室求診。消息指他當時病情危急，未及收入病房，已在急症室離世，據悉死者心臟病發，是第三宗涉及接種科興疫苗後死亡個案，均涉及心血管疾病。

一名七旬翁今日凌死於聯合醫院急症室，消息指他心臟病，曾種科興疫苗。（廖雁雄攝）

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疫苗委員會指首名死者死亡與疫苗無直接關係

上月有一名63歲男子在科興疫苗接種首日（即2月26日），到住所附近的官涌體育館接種科興疫苗，2日後出現急性呼吸困難，2月28日凌晨時分自行前往伊利沙伯醫院急症室求醫，至同日早上6時離世。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會上周三（3日）開會後公布，取閱解剖報告後，一致認為死因同疫苗接種無直接關係，根據解剖報告，死者有嚴重糖尿病，又有冠心病，出現急性心肌梗塞、肺水腫致呼吸衰竭而死亡。委員會表示，疫苗接種計劃會繼續推行。

至本月初，一名有長期病患的55歲女士，同樣在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，3天後急性中風，9小時後不治。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日下午開會審核是否與科興疫苗有直接關係。