GO24 Fitness有裝空氣清新機惟換氣率不足　袁國勇︰爆發風險較低

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-27 13:55

本港第四波疫情逐漸放緩，昨日有一宗源頭不明個案，患者為38歲日藉女空中服務員。衞生防護中心總監林文健今日(27日)聯同港大微生物學系講座教授袁國勇、機電工程署與環保署代表，到該患者曾一周到訪3次的健身中心GO24 Fitness視察。 袁國勇指，涉事健身室內有鮮風，在瑜伽班房及跑步機附近亦放置了空氣清新機。袁認為，相對較早前曾引起爆發的URSUS Fitness，今次引起爆發的風險較小，但初步評估GO24 Fitness鮮風量，仍不足每小時換氣6次。

袁國勇(中)聯同衞生防護中心總監林文健(右)及機電工程署助理署長黃偉光(左)，到有患者曾到訪的GO24 Fitness視察。(廖雁雄攝)

機電工程署助理署長黃偉光指，檢視過健身室內的空調及抽風系統，看到室內有鮮風供應，但檢測後仍需計算才能得悉確實鮮風量；而健身室內置有兩部高效能顆粒阻截器，可以過濾逾9成粒子，但在擺放及數量上可調整。

袁國勇指，健身中心內有數個鮮風入口，同時有兩個空氣清新機，但鮮風量不足，而鮮風的分布是否均勻亦是問題之一，指其中一個鮮風入口是在廁所附近，廁所多有出風位抽走臭味，「鮮風一入嚟，可能就喺廁所抽走咗」。袁國勇與機電工程署代表亦有看健身中心的入風位，雖暫時未完成計算，但初步觀察認為入風量不足，「睇落去一定唔夠(每小時)6次」，或要加風扇。

袁國勇亦表示，已在所有出風位、瑜伽班房、患者使用過的健身器材、更衣室的儲物櫃密碼鎖，取環境樣本化驗。袁說，健身室位置上手為食肆，改為健身室後，繼續沿用原來的通風設備，而GO24 Fitness已承諾會找承辦商處理通風問題。

他認為，GO24 Fitness的情況已較URSUS健身中心好，指URSUS當時完全沒有鮮風，健身人士噴氣會在內循環，「所以有理由相信，呢到就算有爆發都好，都唔會好似URSUS咁犀利」。

袁國勇亦到健身中心的和富大廈看中心的入風位。(廖雁雄攝)

健身室僅一宗個案都視察 林文健︰希望行前幾步

GO24 Fitness暫時只有一宗確診個案曾到訪，政府已派員到患者曾到訪的處所視察。林文健指，雖未證實到健身室為患者的感染地點，但因應早前有健身群組，故仍希望「行前幾步」到高風險地區調查。

袁國勇說，現時香港終有機會清零，「如能清零14至28日，基本上香港內部，如果你冇再放啲人入嚟，香港係完全唔會有個案再出現」，故現時「非常有戰略性」，即使只有一宗病例都要立即調查。