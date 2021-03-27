地球一小時・多圖｜看維港暫別璀璨夜景前後對比　4000公司參與

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-27 23:06

由世界自然基金會（WWF）主辦一年一度的「地球一小時」，今日（27日）晚上8時30分舉行，鼓勵家庭及商戶於當晚，關上不必要的電燈及耗電產品一小時，以行動應對全球暖化問題。在本港，今年有不少大廈及商戶參與，多個景點包括中環海濱摩天輪，以及尖沙咀鐘樓亦加入「熄燈」。為支持環保，維港兩岸今日的璀璨燈光亦漸轉昏暗。

▼多角度睇「熄燈」前後維港兩岸分別▼

建築物佔全港用電量約90%，「地球一小時」今年香港區主題為「照亮海洋未來」，呼籲市民一同守護海洋健康。旅遊事務署今日亦宣布，為響應活動，「幻彩詠香江」燈光音樂匯演今晚會暫停，匯演明晚（28日）如常上演。

踏入晚上8時30分，本港不少地標建築物，如國際金融中心第一、二期、中銀大廈、滙豐總行大廈、青馬大橋等，都關掉所有非必要的燈光一小時；連多個景點包括中環海濱摩天輪，以及尖沙咀鐘樓亦有參與活動，鐘樓「熄燈」後更彷如在黑暗中消失。

平日維港兩岸華燈絢爛奪目，今日就暫別璀璨夜景，各大廈關掉非必要的燈光後，只剩下一點點燈光，遠看猶如閃爍的星星。「熄燈」後的維港缺少了大廈燈光倒影，頓變黑暗一片，但亦多添一份靜謐。至晚上9時半，各大廈亦紛紛重新「亮燈」。

▼全球各地「地球一小時」2021年情況▼

世界自然基金會香港分會表示，全港有近4,000間公司、機構及大廈參與本年度的熄燈活動。WWF希望透過此行動呼籲大眾和社會各界及企業立即行動，改變日常生活方式及營商模式。WWF香港分會行政總裁江偉智先生於網上播放活動致歡迎辭時表示，「地球一小時」不只是一小時的活動，而是象徵守護地球的決心。他又呼籲大眾要採取積極正面的行動，使香港成為一個更宜居及更可持續發展的城市。

「地球一小時」活動由2007年首次於澳洲悉尼發起至今，現已有超過180個國家及地區響應，共同為紓緩氣候變化作出具體行動。香港於2009年起參與，至今已是第12年舉行。