強制檢測｜確診空姐曾訪　3月11至26日到過北角GO24Fitness須強檢

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-27 23:17

新冠肺炎疫情近日稍緩，但昨日（26日）新增一宗源頭不明個案，患者為居於銅鑼灣禮賢大廈劏房的一名日籍空姐，她潛伏期及發病後曾多次到北角和富中心健身中心GO24 Fitness上課。 食物及衞生局今日（27日）晚上公布，考慮到曾有源頭不明的確診個案多次到訪北角GO24 Fitness健身中心，故決定所有於3月11日至3月26日曾身處有關健身中心的人士需進行強制檢測。政府明日（28日）會在北角糖水道花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的GO24 Fitness工作人員及訪客提供服務。

食物及衞生局指，考慮到曾有源頭不明的確診個案多次到訪北角GO24 Fitness健身中心，故任何在本月11日至26日期間，曾身處北角和富道21-53號和富上層地下01號鋪GO24 Fitness的人士，須於本月29日或之前接受檢測，以及早堵截社區傳播鏈。受檢人士若在本月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，當局又提醒公眾早前已發出強制檢測公告，要求所有密切接觸者的同住成員接受強制檢測；並在接受檢測後的三天內，以電話、傳真或電郵向政府報告檢測結果。

位於沙田大會堂廣場及尖沙咀漢口道的流動採樣站會分別延長服務日期至本月31日及4月1日，並開放予所有市民進行檢測。位於黃竹坑遊樂場及尖東加連威老道100號的流動採樣站均會延長服務日期至4月4日。

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