強制檢測大廈｜增4個地點　包括黃埔花園翠楊苑、西九警察總部2樓

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-24 17:28

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，新增10宗確診個案，當中6宗為輸入個案，4宗本地個案中有1宗為無源頭，該個案為55歲男送貨員，會與另一職員上門組裝傢俱，約10戶曾長時間接觸須送檢疫，所住的黃埔花園3期6座翠楊苑須強制檢測。另外，柴灣富景花園7座，及兩個工作地點，包括西九龍警察總部2樓、理工大學包玉剛圖書館，將納入強制檢測公告。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代，新增的一宗無源頭個案，為一名55歲男送貨員，工作公司位於葵青和豐工業中心，於3月17日起不適，3月23日最後上班，由3月13日至22日送貨予20戶，多數落貨便離開，但當中有10戶曾入屋組裝，由於接觸時間較長，有關住戶須檢疫。

他居住的黃埔花園3期6座翠楊苑須強制檢測。另外，柴灣富景花園7座，都將納入強制檢測公告。

西九龍一警檢疫中確診

相關個案涉及的兩個工作地點，除緊密接觸者要檢疫外，亦須強制檢測，包括西九龍警察總部2樓，因一名正接受強制檢疫的警務人員確診，最後上班日為3月18日，3月20日檢測樣本不確定，高CT值所以送院，驗幾次後確診，3月21日的檢測呈抗體陽性，要再了解有沒有接觸市民。

理大包玉剛圖書館職員確診

另一個是理工大學包玉剛圖書館，確診個案為圖書館職員，主要在一間房工作，不會接觸其他人，有接觸的同事送檢疫，但考慮到不少人如學生會在圖書館逗留2小時以上，故都要他們強制檢測。

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