香港海事博物館開放網上睇展覽　認識張保仔再玩海盜線上遊戲

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情期間為免製造太多人群聚集，主題樂園和博物館都暫時關閉。不過主題樂園的表演和欣賞博物館展品，都是用視覺體驗為主的活動，亦因此東京迪士尼度假區自3月19日，將於官方YouTube頻道上載東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋兩個園區的表演SHOW，而香港海事博物館亦有類似做法。

香港海事博物館28日起關閉 網上看展覽做工作紙

因應香港特別行政區政府近日公佈就 2019 冠狀病毒病的應對措施，香港海事博物館將於 2020 年 3 月 28 日(星期六)起暫時關閉直至另行通知。以往學校團體去參觀博物館，小朋友都會在帶領下，了解每件展品的歷史背景，在探索期間一步步完成簡單的工作紙，現在安坐家中也可以做到！在網上飽覽香港海事博物館一系列的展覽及精選藏品， 包括描繪清朝總督百齡圍剿張保仔等海盜的《靖海全圖》及講述 18 世紀清代景德鎮瓷器製作，由 34 幅連畫組成的《清代瓷器製運圖》。

香港海事博物館藝術與文化平台

網址(中文)：https://shorturl.at/zHPX0

網址(英文)：https://bit.ly/2QKM8ek

下載工作紙

海事知識

獲海運及空運人才培訓基金資助的百科全書式學習平台 「Nautic Quest 魚吐」透過豐富的海事相關內容，讓學生和市民對我們的海港— 香港最珍貴的自然資源，以及其與本港海運行業的密切關係有更深的了解。

扮美國商人了解貿易

除了比較資訊性的內容外，家長和小朋友也可以一起遊玩《貿易在廣州》在線遊戲，扮演19 世紀美國商人，在到廣州進行貿易的路途中克服風暴、海盜等重重難關建立自己的商貿王國。邊玩邊學海事和貿易歷史！