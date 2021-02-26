免費好去處｜一家大細睇展覽玩互動遊戲裝置　再遊香港海事博物館

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-26 20:30

近日疫情有所緩和，困在家中多時的小朋友們終於可以外出，除了可以到郊外親親大自然，亦可以去參觀展覽。最近香港設計中心舉辦展覽「好玩日日」，以香港玩樂及文化作主題，免費讓大家入場，場內有遊戲互動裝置讓小朋友親身體驗。去完展覽，不妨去最近重新開放的香港海事博物館，和小朋友來一個文化體驗日！

香港設計中心（Hong Kong Design Centre，下簡稱HKDC）主辦及香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「設計光譜」（Design Spectrum）舉辦全新展覽「好玩日日」，展覽於即日起至4月30日期間於灣仔茂蘿街7號免費開放，小朋友可以在這個展覽中發掘玩樂和設計的關係。場內除了有玩具和香港文化的展示，亦有部份可以讓小朋友親身參與體驗的互動遊戲，例如平衡積木、用球拍對戰、3D打印玩具製作等等。

+ 37 + 37 + 37

為呼應「好玩日日」的展覽主題，「設計光譜」亦會在是次展覽期間舉辦一系列免費玩作坊及導賞團等活動，當中創作你的光影裝置玩作坊、「禁忌之果」玩作坊和玩具製作工坊等等，詳情請留意「好玩日日」官網。

「好玩日日」展覽

日期：2021年2月23日至4月30日

時間：上午10時至晚上7時（星期一至日）

地點：灣仔茂蘿街7號3樓

去完灣仔參加「好玩日日」展覽，爸爸媽媽不妨帶仔女去埋位於中環的香港海事博物館。香港海事博物館早前因疫情影響一度暫停開放，最近疫情緩和才重開。除了常設展覽包括中國海洋遺產、海上文化與香港故事、海洋技術與科學外，亦有舉行專題展覽，包括展示海洋塑膠污染物的「不是天生一對」以及講述海上貿易歷史的人類與海洋等等，小朋友能夠學習空間海上文化和環保意識，圓滿度過充滿文化氣息的一日！不過注意受到疫情影響，參觀人士進場前必須使用「安心出行」應用程式或登記個人資料。而最受小朋友歡迎的船舶模擬駕駛體驗亦暫時取消，直至另行通知。

+ 5 + 5 + 5

相關文章：親子酒店Staycation｜推介6間抵住酒店 一家四口最平唔使5百蚊