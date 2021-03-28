消息：泳池及海灘等有望4月重開　泳界：踏入泳季好時機

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-28 23:20

新冠肺炎疫情近日放緩，連續兩日沒有本地個案。消息指，政府擬放寬宗教活動及游泳場所限制，即公眾泳池及海灘等設施有機會「解封」，行政會議將於周二（30日）商討。

有游泳業界代表稱，確曾聽聞4月「解封」的消息，但未能證實，亦未知詳情，一切由政府視乎疫情再決定。業界指，疫情下幾乎全行失業或轉行，近日天氣逐漸炎熱，時間已踏入泳季，認同現時重開游泳場所。

▼去年6.25端午節，西貢半月灣▼

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游泳業界：曾聽聞4月有望解禁

現時的社交距離措施，將延長至3月31日。清明節及復活節的長假期將至，消息指政府雖未必大幅度放寬措施，但宗教活動有機會獲放寬，去年7月初後關閉的泳池和海灘有望「解封」行政會議將於周二商討。至於其餘場所，據了解有部分仍未有重開時間表，例如麻雀館等。

早前游泳業界召開記者會，訴說疫情下苦況，並要求政府放寬。其中一名業界代表、本身為游泳教練的雲大德表示，確實曾聽聞4月有望放寬解禁，但未知道詳情，但始終需由政府視乎疫情再決定，形容現時仍屬未知之數。

泳界代表雲大德表示，疫情下泳池已關閉近300日，業界除了香港代表隊運動員，其餘幾乎全數失業、轉行（資料圖片／梁鵬威攝）

稱接受14日一檢、鼓勵教練接種疫苗

雲大德指，疫情下泳池已關閉近300日，業界除了香港代表隊運動員，其餘幾乎全數失業、轉行，失去泳池就毋須聘用救生員、游泳教練。他表示，現時踏入泳季，天氣轉熱，是重開的好時機，業界大部分人都願意簽署防疫約章，包括每14日檢測一次，並鼓勵教練接種疫苗。

他又稱，理解泳池完全開放，或會吸引過多人流，故認為在一個公眾游泳池內，毋須同時開放所有池，可分時段開放，配合不同人士需要，例如早上配合晨運客，之後又開放其他池供團體練習。