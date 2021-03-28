廖啟智逝世｜胃癌為港第6常見癌症　醫生：港人飲食習慣增風險

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-29 00:29

資深演員廖啟智（智叔）今日（28日）晚上8時32分在沙田威爾斯親王醫院，因胃癌逝世，終年66歲。 胃癌是本港常見癌症之一，在本港十大常見癌症中排第六位。有臨床腫瘤科專科醫生指，胃癌高風險因素包括幽門螺旋桿菌感染、長期胃潰瘍、食無定時、經常食用醃製食物、吸煙飲酒等。要減低患上胃癌的風險，醫生建議市民保持良好生活及飲食習慣，若有上消化道不適，如有胃氣、胃酸過多等，要及早求醫。

新患者六成為男性

根據醫管局香港癌症資料統計中心最新數字，胃癌在本港十大常見癌症排在第六位，2018年本港有1,277個胃癌新症，即每10萬人中有17.1人發病。

醫管局文件亦顯示，胃癌是男性最常見的五類癌症之一，2018年有739個男性新症，佔同年個案58%發病率高達每10萬名男性中有21.7人發病，男性胃癌患者確診年齡中位數為70歲。胃癌亦是本港十大致命癌症之一，排在第六位，2018年奪去687人性命。

食無定時及吸煙飲酒增染病風險

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，胃癌是本港常見癌症，高風險因素包括幽門螺旋桿菌感染、長期胃潰瘍、食無定時、經常食用醃製食物、吸煙飲酒、家族史等。

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生（資料圖片）

梁指出，香港人日常飲食中，有不少醃製食物，以及香腸、火腿等精煉加工食品，另外不少港人有食無定時的生活習慣，容易導致胃潰瘍等胃部問題，均增加胃癌風險。

如感胃氣、胃酸過多 應及早求醫

要減低患上胃癌的風險，梁廣泉建議，市民需要保持良好生活及飲食習慣，如少食醃製食品，多食新鮮水果、蔬菜。他又提醒，市民多注意自己身體狀況，若感到上消化道不適，如胃氣、胃酸過多，應盡早求醫。他舉例指，若感染幽門螺旋桿菌，及早發現，只需接受抗生素治療便可痊癒。