四分一乳癌病人帶有新基因變異　死亡率增四成　醫生倡及早檢測

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-04 17:34

乳癌是本港女性常見殺手之一，香港乳癌基金會今日（4日）表示，醫學界針對乳癌的研究估計，每4名乳癌患者就有1人位帶有新發現的「PIK3CA基因變異」，整體死亡率增加44%。如晚期乳癌患者能及早發現，並服用標靶藥，存活期或由5個月增加11個月。 另外，有外科醫生稱，有乳癌病人因疫情緣故，拖延半年才求醫，由第一期變成變三期，呼籲市民如發現胸部有異狀應盡早求醫。

帶有PIK3CA基因變異的晚期病人，對荷爾蒙治療容易產生抗藥性。（資料圖片）

腫瘤科專科醫生楊明明稱，乳癌主要分三種，包括荷爾蒙受體陽性，第二型人類表皮生長因子受體陰性（HR+/HER2-）、第二型人類表皮生長因子受體陽性（HER2+）或三陰性（TNBC），需要不同治療方案。本港有近六成乳癌病人屬於HR+/HER2型，當中有四成人帶有PIK3CA基因變異，即本港約每4名乳癌病人就有一人帶有PIK3CA基因變異。

PIK3CA基因變異的晚期病人 對荷爾蒙治療容易產生抗藥性

楊續說，有外國文獻發現，帶有PIK3CA基因變異的晚期病人，對荷爾蒙治療容易產生抗藥性。對比沒有該基因患者，其死亡或病情惡化反應高出18個百分點，出現轉移性腦癌腫瘤發生率亦高出14個百分點，整體死亡率增加44%。

如晚期病人能及早發現有該基因變異，並服用標靶藥，存活率或由5個月增加11個月。（資料圖片）

現時對帶有PIK3CA基因變異早期乳癌治療方案不多



香港乳癌基金會創會人及外科專科醫生張淑儀稱，醫學上暫時對帶有PIK3CA基因變異早期乳癌病人治療方案不多，建議晚期病人或治療無效病人接受PIK3CA基因檢測。檢測分為組織活檢或血液樣本檢測，前者屬入侵性抽針，準確度較高；後者屬非入侵性，但準確度較低。

張淑儀指，如晚期病人能及早發現有該基因變異，並服用標靶藥，存活期或由5個月增加11個月。香港乳癌基金會推出基因檢測資助計劃，供（HR+/HER2-）類型晚期或轉移性患者參加。參加者毋須接受任何資產審查，經主診醫生簽署核實的轉介信和基因檢測收據，以及香港乳癌基金會審批確認後，最多可獲4,000元定額資助。

另外，張淑儀說，抗疫期間有數名病人拖延半年才求醫，乳癌由1期變3期，呼籲市民如發現胸部有硬塊等異狀應盡快求醫。