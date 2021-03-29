世界新聞攝影展移師金鐘舉行　涉香港示威相　原在浸大展出突取消

撰文： 曹家駿 勞顯亮 最後更新日期： 2021-03-29 01:35

世界新聞攝影展2020（World Press Photo Exhibition 2020 in Hong Kong）原訂3月1日在浸大舉行，但開幕前幾日以保安理由被取消。 展覽包括2019年香港示威的新聞相片，現覓得新場地，將於3月29日至4日10日在金鐘統一中心「The Desk」展出。

浸大早於去年國安法生效前，已經籌備展覽，原訂於3月1日開幕，並已在網上宣傳。

但在2月26日，浸大突然表示，基於校園安全、保安、防疫理由取消。負責展覽的浸大新聞系國際新聞課程主任Robin Ewing，當時接受訪問時表示，對取消展覽很失望，「really a shame（真的是可惜、遺憾）」。

「世界新聞攝影展」是新聞業界最高榮譽的攝影獎項之一，得獎作品會在世界各地巡迴展出，今年香港站展覽由香港攝影記者協會協辦。

是次展覽除了展出法新社攝影師Nicolas Asfouri於香港拍攝的「一般新聞／故事組」冠軍照片，更有過百張環球新聞事件的頂尖新聞攝影作品，有興趣的讀者要留意。

「世界新聞攝影展」於金鐘統一中心5樓theDesk舉行，免費入場，參觀者需先行於網上預約。

世界新聞攝影展2020詳情

日期：2021年3月29日至4月10日

時間：12pm至6pm

地點：金鐘道95號統一中心5樓 the Desk

預約連結：http://bit.ly/WPPHK2020