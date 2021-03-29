新冠肺炎｜旅遊業界指本地遊利潤低　倡盡快推出郵輪公海遊

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-29 09:51

疫情下旅遊業陷入冰封，商務及經濟發展局日前與旅遊業界商議本地遊復團安排，提出三個重開條件，包括導遊及團員均已接種兩劑新冠疫苗、持有72小時內有效的無病毒報告或上車前進行快速病毒測試。 旅遊界立法會議員姚思榮今日（29日）表示，要求市民接種疫苗才能參加本地遊是很困難，也無法執行。另有業界認為，港府可「照抄」鄰近地區推出在內港航行的本地郵輪旅遊，相信被困了很久的市民也會支持。

旅遊界立法會議員姚思榮。（資料圖片）

葉慶寧：一天遊非好產品 也賺不到錢

姚思榮在港台節目《千禧年代 》表示，市民自行在本地遊玩毋須符合打疫苗、檢測等要求也能消費，認為沒有誘因鼓勵他們在參與本地團前接受上述條件，直言難以做到，業界只是服務機構，非執法部門，沒有權利檢查旅客，相信願意提供資料或遵守有關規定的旅客很少，變相令本地遊無吸引力；若上述要求應用在跨境旅行，如往返內地，相信旅客接受度才較高。他又指，本地遊利潤好低，早前有業界推出只解燃眉之急。

旅行社東主協會會長葉慶寧認為，本地一日遊在本港並不受歡迎，若有條件下才能重推，認為不實際，市民要自費檢測或接種疫苗，亦未必願意。他又稱，推本地遊的業界不多，直言「十隻手指都數得晒」，早前有業界因疫情「餓得耐」也要做，最終做得「一肚氣」，直言一天遊並非好產品，也賺不到錢。

旅行社東主協會會長葉慶寧期望，政府盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。。（資料圖片）

業界倡推郵輪公海遊

對於業界提出推廣「公海遊」，葉慶寧認為政府要全盤考慮郵輪風險是正確，但認為新加坡、日本、台灣及歐洲國家已推出郵輪遊，本港只要「照抄」別人的政策即可。

他直言，即將踏入復活節長假期，市民也困了很久，反問難道要他們日日行山渡過假期，他認為推出遊輪活動可以「一石幾鳥」，做足檢測及打疫苗等防疫措施，上船後有節目，可吹吹海風，在船上住宿一兩晚，期望政府盡快批出郵輪公海遊，讓旅行社透過協助旅客安排郵輪行賺取佣金。