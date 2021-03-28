新冠疫苗｜已打針旅客到泰國布吉免隔離　胡慧沖：未知認可哪一種

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-28 09:34

泰國宣布，布吉島（Phuket）7月1日起，豁免已接種新型冠狀病毒疫苗的遊客入境隔離。剛好在布吉拍攝節目的旅居泰國港人胡慧沖，接受《香港01》電話訪問，表示當地政府未有具體細節，如認可哪種疫苗，如何規定遊客不會去其他地方等。

胡慧沖是「泰國旅遊通」，他表示經歷一年多的新冠病毒疫情，當地旅遊業界非常嚴峻，遊客區的酒店、餐廳「好唔掂」，因此業界一直希望政府可以盡快重開邊境，讓遊客入境。

他指，與當地旅遊業界交談，得知目前泰國政府宣布的計劃只是非常初步，未有具體實施細節，如認可外國遊客入境前注射哪種疫苗。

另外如何確保遊客只去布吉，而不會從布吉轉機到泰國其他地方，胡慧沖稱這些問題仍有待研究。

若布吉成功 將擴至蘇梅

泰國旅遊部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）日前稱，由首相巴育（Prayut Chan-o-cha）領導的經濟小組，3月26日批准布吉島私營公司和商業團體的建議，讓島上至少70%的居民接種疫苗，為重新讓遊客登島觀光做準備。

政府擬在嘗試重開布吉島後，再將計劃擴大到蘇梅島（Koh Samui）等其他觀光點，協助提振國家旅遊業。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼疫情反覆 3月4日起社交距離措施延長▼