01消息｜港府安排旅遊從業員到疫苗接種中心工作　料收入近2萬元

社會新聞
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新冠肺炎疫情肆虐，本港旅遊業陷入冰封。據《香港01》了解，政府將於下周一會公布協助旅遊業界方案，其中政府計劃安排旅遊從業員到社區疫苗接種中心工作，預計提供1,800個職位，前綫時薪100元，每日工作13小時，每人最多可工作約15日，即至少有近2萬元人工。

3月26日，市民開始接種科興疫苗第二劑，圖為佐敦官涌體育館疫苗接種中心情況。（梁鵬威攝）

據了解，旅遊業界代表早前與政府會面時，曾提出讓停工或失業的從業員到社區疫苗接種中心工作。當局接納相關意見後，初步預計在現有29個社區疫苗接種中心提供約1,800個職位予入職至少2年的酒店職員、旅行社員工、導遊、領隊、過境車司機等不同範疇從業員。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，荔枝角公園體育館接種中心情況▼

據悉，當局會安排從業員擔任接待及行政工作，暫定為期5個月，時薪100元，連同用膳時間每日工作13小時，每人最多可工作約15日，以增加受惠人數，預計每月收入有逾萬元，若從業員有較高學歷，可負責管理工作，月入或更高。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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公務員事務局表示，正與旅遊業界商討有關安排，詳情會適時公布。

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