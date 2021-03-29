新冠肺炎｜梁子超指復活假後源頭不明個案降　才有空間放社交距離

撰文： 勞敏儀 周禮希 最後更新日期： 2021-03-29 10:40

本港連續兩日零本地確診個案，昨日（28日）更是5個多月以來最少確診的一天，但同時有約10宗初步確診，包括一宗源頭不明。社交距離措施將於周三屆滿，復活節假期將至，有否條件放寬措施？ 呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫情正在向好發展，但不能掉以輕心，認為在復活節假期後源頭不明個案持續下降，才有空間放寬部分風險較低活動，否則疫情反彈，則前功盡廢。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦憂復活節假期很多人會「走在一起」，長假期後不時都出現一定反彈，故他認為現時不是放寬的最佳時間。

▼疫情反覆 3月4日起社交距離措施延長▼

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距離清零仍要留意多四星期

梁子超在港台節目表示，源頭不明個案有明顯持續下降趨勢，但距離清零仍要留意多四星期，才能砍斷傳播鏈，減低反彈風險。他認為，有部分環境因素導致不能丟以輕心，例如劏房環境擠逼；天氣熱依賴冷氣，鮮風量有限，在室內聚集感染風險特別高，近日爆發亦與室內換氣問題有關。

復活節假期將至，他認為無法避免市民外出活動，在假期後若源頭不明個案持續下降，才有空間放寬社交距離措施，同時要做好準備，一旦爆發如何第一時間介入；若放寬得太快，擔心再引發新一輪爆發，將令恢復經濟計劃拖慢，前功盡廢。

他認為，若重開部分高風險場所，例如酒吧，不能依賴單一檢測，除了員工14日一檢，有病徵必須盡早檢測，也不能完全依賴「安心出行」，最好記錄客人資料，一旦出現爆發可立即追蹤及送往檢疫，才能防止疫情擴散社區。

曾祈殷：現時不是放寬的最佳時間

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在商台節目亦表示，相信復活節假期很多人會「走在一起」，長假期後不時都出現一定反彈，故他認為現時不是放寬的最佳時間。

梁子超認為，疫情正在向好發展，但不能掉以輕心，認為在復活節假期後源頭不明個案持續下降，才有空間陸續放寬部分風險較低活動。（資料圖片）

專家：「忍多陣啦，現在已屬低位」

有報章接獲舉報指，香港童軍總會上周六晚（27日）在尖沙咀香港童軍中心11樓舉辦聚餐，有數十人出席，參加者包括九龍城民政事務專員蔡敏君。曾祈殷認為，事件的觀感不是十分好，衞生防護中心可考慮公開回應如何處理，建議市民應待疫情完結才參與類似活動。

他認為，舉辦活動一方應有防疫考慮，舉例指，一些網上頒獎典禮、大學畢業禮等已改為網上舉行，建議日後有類似活動的舉辦方不妨考慮清楚。

「忍多陣啦，現在已屬低位」，曾祈殷引述防疫專家袁國勇及許樹昌均表示本港疫情有望歸零，但即使即有一宗新個案，都很難猜到將如何發展，例如早前健身中心爆發群組，只是可幸控制得快，希望疫情盡量不要「留有尾巴」。