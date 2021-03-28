新冠肺炎｜防疫措施周三屆滿　消息：不會大幅放寬宗教活動或鬆綁

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-28 18:49

本港今日（28日）只有一宗確診個案，為印尼抵港的輸入個案，連續兩日都無本地個案，不過一名浸會大學學生初步確診，感染源頭不明。本地零確診又斷纜。限聚令、一枱四人等社交距離措施周三（3月31日）屆滿。消息稱，本港即將有清明及復活節的長假期，政府不會有大幅度放寬，但可能放寬宗教活動。有政府專家認為，當局以往的「張弛有度」，只會出現「一放寬又爆發」的循環，應忍耐至少連續7日零本地個案才考慮放寬。

▼疫情反覆 3月4日起社交距離措施延長▼

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第四波疫情踏入尾聲，不過社區傳播鏈仍然未斷。社交距離措施本周三到期，有消息人士稱，政府要避免疫情再爆發出現第五波，相信不會在復活節長假期的前夕大幅放寬社交距離措施，但會考慮放寬教堂宗教活動。

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則在無綫電視節目《講清講楚》稱，香港以往採取「張弛有度」的防疫態度，疫情緩和就放鬆防疫措施，一放鬆疫情又再反彈，「不如忍多陣，無本地個案一段時間會安全啲，啲傳播鏈斷咗，對社會民生長遠先有利。」

許樹昌指，香港以往採取「張弛有度」做法不理想。（資料圖片／李澤彤攝）

雖然本港連續兩日無本地個案，不過初步確診的浸大學生感染源頭不明，意味香港又斷纜。許樹昌形容現時疫情「飄忽」，「持續維持28日都無本地個案，先可以肯定傳播鏈斷咗，或者睇7至10日先」，不過部分不會飲食的場所，例如教堂、學校半日面授課，可以優先考慮放寬，而戲院入座率由50%增至75%等，政府都可以考慮，呼籲市民繼續勤洗手、戴口罩，社會勿辦大型活動。

要結束疫情，社區疫苗接種率為關鍵。許樹昌認為要為市民提供誘因，只要當時疫情受控，可以方便接種者探望醫院、安老院舍的家人；有打針的酒樓、按摩、美容店員工，即使工作場所有零星確診個案，店舖可能毋須再關14日，消毒一至兩日後可以復業。

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外遊方面，許樹昌提出本港可以參考以色列的「疫苗護照」，以6個月為有效期，打針者出發前及到埗後的檢測都呈陰性，可以豁免檢疫，當有充足數據顯示抗體可維持更長時間，亦可以延長護照的有效期，「接種率高，成數都高」。即使來自高風險的地區，許樹昌認為只要來港者有打針，都可探討由21日檢疫期減至14日，當有會議要出席，亦可由專車接送。

他提到香港要跟內地通關，首先要「清零」，指出內地的外防輸入政策嚴謹，只要驗出陽性，不管其有無抗體、新感染個案與否，都一律先要隔離14日，再在家中隔離14日，而不少康復者發病起35天內的呼吸道樣本，對新冠病毒仍有弱陽性反應，不過已經無傳播力，呼籲香港康復患者如有需要亦要發病後6周才返回內地。