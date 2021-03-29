數月前曾有確診　油麻地立德大樓納強檢　居民斥麻煩：做完又再做

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-29 13:19

本港新型冠狀病毒肺炎疫情稍緩，然而食物及衞生局昨日（28日）公布，油麻地炮台街81-87號立德大樓污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，大廈納入強制檢測公告。 記者今日（29日）到立德大樓一帶視察，該大廈喉管雖是採用較舊式的集水兜，但未見長出雜草。鄰近的後巷亦沒有垃圾等雜物，只有手推車、膠箱等。有住戶批評強制檢測擾民，「做咗幾次無嘢又要再做，真係好煩呀！」亦有居民指，大廈內較多劏房，但整體衞生亦理想。

政府昨公布，任何在3月24日至28日期間曾身處立德大樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月30日（周二）或之前接受檢測。記者今日到立德大樓一帶視察，發現有食環署人員在附近一帶清沖街道。而約早上11時，有兩名身穿全套保護衣物人士進入大廈，其後與一名老翁及一名女士上旅遊車。

立德大樓衞生方面，鄰近雖有一條後巷，但沒有垃圾等雜物，只見有手推車等，而地面則見有少許積水。喉管方面，目測未見有喉管胡亂接駁的問題。雖喉管設較舊式的集水兜，但未見長出雜草。

立德大樓鄰近的後巷亦沒有垃圾等雜物，只有手推車、膠箱等。（黃金棋攝）

居民高太今早已立刻赴檢測中心採樣，她怒斥政府要求擾民：「做咗幾次無嘢又要再做，真係好煩呀」。她又表示，雖大廈早前有確診個案，但相信已進行徹底消毒及清洗。她認為，只要做好個人衞生，則不須擔心有染疫風險。

大廈喉管雖設較舊式的集水兜，但未見長出雜草。（黃金棋攝）

另一居民鄭先生就指，數個月前有兩名住戶確診新冠肺炎，故亦曾進行強制檢測；並笑言「好彩唔使自己畀錢，唔係幾百、幾百咁都幾係嘢㗎」。他透露大廈中有不少劏房，集中在數個樓層，而不少劏房租戶均是南亞裔人士居住。被問到會否擔心大廈或有機會被列為受限區域，需封一晚進行檢測，鄭先生認為「封一晚都好快，附近都有啲大廈試過啦」。他又強調會做好個人衞生，一回到家中立即洗手，勤用酒精搓手液等。

鄭先生透露大廈中有不少劏房，集中在數個樓層，而不少劏房租戶均是南亞裔人士居住。（黃金棋攝）

同樣為居民的劉先生認為，如有需要封大廈要求檢測亦會贊成，因現時本港個案回落至個位數，甚至有兩日已達零確診：「如果搵到個源頭，可以清零，封咗都無問題」。被問到會否因大廈有傳播風險而接種疫苗，他就指暫未覺得有急切需要注射。