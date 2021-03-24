強制檢測大廈｜突擊查嘉兆臺1座、寶慶大廈　10人未檢遭發強檢令

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-24 14:11

中西區羅便臣道10號嘉兆臺第1座及上環普慶坊2-8號寶慶大廈，早前納入強制檢測公告，港府執法人員在兩廈採取突擊行動，由今日上午約7時開始，至上午約10時30分結束。 當局在兩幢大廈共檢查約560名居民的檢測報告，共有10人違反強制檢測公告，政府再向他們發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

中西區羅便臣道嘉兆臺。（Google 地圖截圖）

中西區民政事務處今日（24日）聯同中區警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊，在中西區兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。由今日上午約7時起，嘉兆臺第1座及寶慶大廈的居民，被要求出示早前公告期限內曾接受檢測的結果電話短訊或相關證明，政府派員於該兩幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到相關大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

在嘉兆臺第1座的行動中，政府共檢查了約290名居民的檢測報告，其中2人違反強制檢測公告；寶慶大廈的行動中，政府共檢查了約270名居民的檢測報告，其中8人違反公告未檢測。政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

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政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前，留在其居住地點並避免外出。

政府感謝大部分居民遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有應受檢人士須遵從強制檢測公告。任何人士違反強制檢測公告，可被定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。