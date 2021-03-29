接種中心設2千職位予旅遊業等　月薪最高4萬元　中或英須一科合格

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-29 17:43

新冠肺炎疫情持續逾一年，本港旅遊業遭受重創。有消息指，旅遊界向港府建議，失業及開工不足的旅遊從業員到社區疫苗接種中心，兼職登記及接待員工作。旅遊業議會今日（29日）早上與旅行社、酒店、巴士公司業界會面，簡介相關事宜。旅議會名譽顧問胡兆英預料，計劃可為業界創造1600至2000個職位，當中，全職中心主任的月薪為4萬元，副主任的月薪為3萬元，至於兼職時薪則為100元，申請人需在業界從事至少兩年。 香港旅遊業工聯會秘書長林志挺指，政府會撥出20多個中心給業界，每間料設52個職位，當中包括2位主任、4位副主任，及46位負責登記、帶位的工作人員；而學歷要求包括在公開試中文或英文有一科合格，若擔任主任一職須持大學文憑資格。合約將由5月1日開始，一直到9月底，每人每個月最少工作100個小時，上限則為180個小時。職位除了導遊、領隊之外，過境巴士司機、酒店業從業人員都可以參與。

過境巴、酒店業都有份 工作人員須中英有一科合格

香港旅遊業工聯會秘書長林志挺指，工會在1月底時已經向政府提出建議，開設不同類型的臨時職位，讓業界度過難關。政府最終採納部分意見，開放疫苗接踵中新約2000個職位予業界，除了導遊、領隊之外，過境巴士司機、酒店業界人士都可以申請職位。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺。（資料圖片/呂凝敏攝）

任職主任者需擁大學文憑

林表示，政府大約會開放20多間中心，每間中心由一個界別負責。正常規模的中心將有52人，分早更及正常更維持運作。中心現時的運作仍依靠公務員，其後招募則亦對照相關要求——一間中心料需要2位主任，4位副主任，前者需要有大學文憑，後者需要有大專文憑，且需要一定時間的管理經驗；另外每間中心還需要46名工作人員，需要在會考時中文或英文有一科合格，「標準都幾高。」

他說主任月薪4萬元，副主任則有3萬元，工作人員則時薪100元，每個月工作最少100小時，最多180小時。他說，工會希望將上限維持在100小時，以令更多人有機會參與工作，不至於失業無收入。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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成立公司處理簽約等行政工作 政府曾向外判中心工作

旅遊業議會名譽顧問胡兆英早前表示，政府認為讓業界管理接種中心是好建議，表明會考慮，假若成事，將會成立一間有限公司，負責與所有到接種中心工作的員工簽合約，按照勞工法例保障員工福利。林志挺則表示，業界相關人士會以義工方式加入公司，另外公司將會需要一些工作人員負責行政，處理員工保險、強積金等安排。

至於是否擔心這些職位「搶走公務員職位」，香港旅遊業工聯會秘書長林志挺則認為不會。他透露政府早前就想將疫苗中心的工作以投標方式請外界公司負責，而公務員本身就是抽取出來工作，僅在月薪之外多一些補貼，「未必各個想做，而家咁樣可以不用強迫公務員做，又可以幫到業界。」

業界表示歡迎：遲來的春天

從事旅遊業的領隊郭佩佩對措施表歡迎，指業界受苦逾年，不少從業員已經轉行，亦坦言自己已考取保安牌；對於政府提供這樣的工作，業界感到開心。她指，香港失業率高企，旅遊業更是重災區，再將類似職位分給公務員十分「唔Fair（公平）」，她強調旅遊業界許多人在管理上更有經驗，且吃苦耐勞，能夠勝任這份工作。

自己開設旅行社的戴漢強亦對措施感到歡迎，但認為名額較少。（資料圖片/余俊亮攝）

有開設旅行社的戴漢強亦對措施感到歡迎，但認為名額較少，又指新加坡早就已經這樣做，「香港而家係遲來的春天，但都好過無。」他又表示，旅遊業內有一些學歷相對低的人士，在自由市場找工作較難，政府或應該針對這些人進行招聘。

然而同樣因未能出遊而重創的航空業界則坦言未獲納入安排，國泰空中服務員工會主席王思敏指，整個與旅遊業有關的同工均受疫情影響，而收入大減，冀能開放予航空業人士。