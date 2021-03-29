浸大生無源頭確診　校內3大樓須強檢　曾教華仁小學足球15人檢疫

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-29 18:09

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（29日）新增8宗確診，累計11,455人染疫，新增個案中有1宗屬不明源頭個案，患者是一名22歲浸會大學學生，本月25日發病，之前曾回校上課，校內有3幢大樓需要強制檢測，鄰座同學及教師共14人要檢疫。 患者同時擔任番禺會所華仁小學作足球訓練活動的教練，本月21日在維多利亞公園上堂，雖然期間所有人都有戴口罩，但仍有15名學生及教練要檢疫，患者亦曾與友人打羽毛球，正追蹤其餘人士。

一名22歲浸會大學學生確診。（網上圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，8宗確診個案中有1宗為不明源頭個案，患者為一名22歲浸會大學學生，家住在小西灣富景花園7座，大廈早前已有確診個案，他是在強制檢測中找到，兩個單位均為同座向，相隔4層，不排除經喉管傳播。

患者本月18日曾回浸大上學，22日為最後上課天，25日流鼻水，26日做檢測，他上學兩日期間分別曾到校內3幢大廈上課，曾到訪3幢大樓的人士都要強檢，包括校園傳理視藝大樓、校園教學及行政大樓，以及善衡校園呂明才中心。

張續指，確診浸大生上課期間相鄰座位同學要檢疫，其他人要檢測，有些課堂較多小組活動，有較多接觸，雖然當時有戴口罩，但屬高危，故有數十位要檢疫。

而浸大生曾在本月21日教小朋友踢足球，據知有口罩，但踢波時較劇烈，會流汗，故該組學生較高危，因較多互動，累計3名導師及12名小朋友要檢疫。

其他活動方面，本月23日與一名朋友在小西灣綜合大樓打羽毛球，其他人士仍在追蹤。浸大生25日與人到小西灣藍灣半島翠河吃飯，26日曾為學生補習，學生及在場家人都要檢疫。