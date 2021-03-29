旅遊氣泡｜已與新加坡商重啟　今去信日本、韓國、泰國等多國商討

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-29 17:29

香港去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前突然爆發第四波疫情，令計劃緊急煞停。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（29日）表示，近日7天平均無源頭個案數字，低於溶斷機制，已與新加坡商討重啟，今日亦會去信十多個國家包括日本、韓國及泰國商討，他又建議市民出行前要先接種疫苗。 有專家指出，日本疫情未穩定，而且有變種病毒，一旦相關個案流入香港，會出現災難性結果，「不斷打疫苗都爆到七彩」。

邱騰華表示，早前與旅遊業界會面，探討可否在本地遊作放寬，不少從業員在接種疫苗及檢測作先行條件，大致樂於接受，但就顧客接種方面則有保留，政府會繼續與業界商量，目前未能踏出這一步。

邱騰華指，正與疫情稍好的國家商討旅遊氣泡，包括澳洲、新西蘭、日本、韓國等合作。(羅君豪攝)

平均無源頭個案低於熔斷機制的5宗 具條件與新加坡商討恢復旅遊



至於在入境安排方面，邱說低風險國家的隔離日數，由21日減至14日，期望為逐步恢復往來及出遊行前一步。他說，早期與不同地區討論雙邊旅遊重開，在「旅遊氣泡」方面，去年11月原與新加坡可開啟，至3月初7日平均無源頭個案逐步降低，低於熔斷機制的5宗，具條件與新加坡重新商討，目前已開展討論。

另外，他指早前與超過10個國家探討旅遊氣泡工作，今日會去信部分條件較好，如日本、韓國、泰國、越南、澳洲、紐西蘭重新探討，惟具體仍要看疫情。他強調，與新加坡的旅遊氣泡安排，兩條件相當重要，包括雙重測試，即出發前、抵達後的雙測試，及專屬航班安排。他又建議，在旅遊氣泡安排下，港人出行前應先接種疫苗，長遠亦是全球趨勢，會同相關地區、商會探討。

▼2020年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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日本昨日（28日）仍然有近2000宗新增確診，更受到變種病毒衝擊。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，日本疫情未受控、有變種病毒以及多國運動員前往東京奧運，傳播風險非常高，警告政府揀選旅遊氣泡對象時要非常謹慎，「（香港）有變種病毒入侵，會有災難性後果，（否則）不斷打疫苗都爆到七彩，德國、法國、美國疫苗覆蓋率都高，但疫情都反彈，控制好變種病毒先得。」