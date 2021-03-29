新冠疫苗｜61歲男子急性心肌梗塞周日死亡　離世前12天曾接種科興

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-29 19:45

衞生署今日（29日）公布，一名61歲男子早前因胸痛及左肩痛到急症室求醫，其後轉往深切治療部接受治療，期間突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，在昨日(28日）下午離世，初步死因為急性心肌梗塞。署方指，死者在離世前12日，曾接種第一劑科興新冠疫苗。 翻查資料，自疫苗接種開始以來，本港至今有13人死亡前曾接種疫苗，當中11人接種科興，2人接種復必泰疫苗。

衞生署指，截至今日下午四時的過去24小時，醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及與接種

新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。

因胸痛及左肩痛入院 曾心臟驟停

根據醫管局提供的資料，個案涉及一名長期吸煙的61歲男子。他於上周六（27日）因胸痛及左肩痛到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，其後轉往深切治療部接受治療，期間突然出現心室性心跳過速及心臟驟停，搶救無效後在昨日下午（28日）離世，初步死因為急性心肌梗塞。

根據資料，死者曾於離世前12日（即3月16日），於沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署指，會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

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