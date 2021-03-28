科興疫苗｜1.85萬人已接種第二劑　24歲女子打針後心悸留院

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-28 23:37

本港上月底開展新冠肺炎疫苗接種計劃，至今已約一個月。政府今日（28日）晚上公布，政府已為約443,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約292,600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗（BioNTech），另約18,500名市民已接種第二劑科興疫苗。

昨日（27日）共有2宗接種科興疫苗後送院個案，其中一名24歲女子接種第二劑科興疫苗後，出現發燒、心悸及感到暈眩，需留院觀察；另一宗則為52歲女子，接種第一劑科興疫苗後，出現心悸、血壓上升及胸口痛，同樣留院觀察。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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44.4萬人已接種疫苗

政府公布已為市民接種共約462,400劑新冠疫苗，當中約443,900名市民已接種第一劑疫苗；約18,500名市民已接種第二劑科興疫苗。復必泰疫苗接種仍然暫停。

截至今晚8時的過去24小時，約有6,600名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,200人在8間社區疫苗接種中心接種，約400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種。另約有6,510名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6,500人在社區疫苗接種中心接種，約10人是在私家醫生和診所接種。

8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為90%；約3,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

2不適女子到源禾路體育館打針

2名昨到沙田源禾路體育館接種科興疫苗的市民需送院，其中一名24 歲女子接種第二劑疫苗後，出現發燒、心悸及感到暈眩，之後被送往威爾斯親王醫院，情況穩定；另一宗個案為52歲女子，她接種第一劑科興疫苗後，出現心悸、血壓上升及胸口痛，期後同樣被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後，同樣留院觀察。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼